В Башкирии загорелся склон шихана Юрактау

В Башкирии горит склон шихана Юрактау. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Башкирии.

«В 8.20 сегодня поступило сообщение о том, что в Стерлитамакском районе на северо-восточном склоне горы Юрактау происходит горение сухой растительности и подлесника, сильное задымление», — приводит сообщение ведомства «Интерфакс».

Площадь пожара пока уточняется. В тушении задействованы 40 пожарных и около 10 единиц техники и 30 волонтеров.

Гора Юрактау — один из древних шиханов, наряду с Шахтау, Тратау и Куш-тау. Все они входят в список геологического наследия всемирного значения «Geosites». Подобные горы есть только в Австралии.



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Ольга Плешкова