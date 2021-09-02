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В Башкирии загорелся склон шихана Юрактау

09:53, 02.09.2021
В Башкирии загорелся склон шихана Юрактау
Фото: vk.com/sterlikonline

В Башкирии горит склон шихана Юрактау. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Башкирии.

«В 8.20 сегодня поступило сообщение о том, что в Стерлитамакском районе на северо-восточном склоне горы Юрактау происходит горение сухой растительности и подлесника, сильное задымление», — приводит сообщение ведомства «Интерфакс».

Площадь пожара пока уточняется. В тушении задействованы 40 пожарных и около 10 единиц техники и 30 волонтеров.

Гора Юрактау — один из древних шиханов, наряду с Шахтау, Тратау и Куш-тау. Все они входят в список геологического наследия всемирного значения «Geosites». Подобные горы есть только в Австралии.

В Башкортостане в августе было зарегистрировано 25 лесных пожаров общей площадью 3 524,55 га. Подробнее — в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Башкортостан
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