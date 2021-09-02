В работе Instagram наблюдается глобальный сбой

В работе социальной сети Instagram наблюдаются сбои, данные подтверждаются показателями сервиса Downdetector.



Судя по карте сервиса, сбои наблюдаются по всей Европе, в России. Только за последний час количество сообщений о сбоях превысило 2,8 тысячи.

Отметим, что сегодня в 14 часов в Instagram должен был состояться прямой эфир с мэром Казани Ильсуром Метшиным. Однако он был перенесен из-за сбоев.



Маргарита Головатенко