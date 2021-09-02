В России зарегистрированы первые случаи заболевания гриппом AH3N2
В России уже начинают регистрировать случаи заболевания гриппом AH3N2. Об этом заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
«Мы объявляем старт компании вакцинации против гриппа. Мы уже регистрируем случаи заболевания гриппом AH3N2, и это не самый лучший прогностический признак», — приводит слова Поповой «Интерфакс».
Ситуация в части заболеваемости ОРВИ в России пока стабильна.
В Татарстан уже поступила первая партия четырехвалентной вакцины «Ультрикс Квадри» от гриппа для детей и беременных женщин. Республика получила 342 720 доз.
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