В России зарегистрированы первые случаи заболевания гриппом AH3N2

В России уже начинают регистрировать случаи заболевания гриппом AH3N2. Об этом заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

«Мы объявляем старт компании вакцинации против гриппа. Мы уже регистрируем случаи заболевания гриппом AH3N2, и это не самый лучший прогностический признак», — приводит слова Поповой «Интерфакс».

Ситуация в части заболеваемости ОРВИ в России пока стабильна.

В Татарстан уже поступила первая партия четырехвалентной вакцины «Ультрикс Квадри» от гриппа для детей и беременных женщин. Республика получила 342 720 доз.

Ольга Плешкова