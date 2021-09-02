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В России зарегистрированы первые случаи заболевания гриппом AH3N2

08:29, 02.09.2021
В России зарегистрированы первые случаи заболевания гриппом AH3N2
Фото: realnoevremya.ru

В России уже начинают регистрировать случаи заболевания гриппом AH3N2. Об этом заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

«Мы объявляем старт компании вакцинации против гриппа. Мы уже регистрируем случаи заболевания гриппом AH3N2, и это не самый лучший прогностический признак», — приводит слова Поповой «Интерфакс».

Ситуация в части заболеваемости ОРВИ в России пока стабильна.

В Татарстан уже поступила первая партия четырехвалентной вакцины «Ультрикс Квадри» от гриппа для детей и беременных женщин. Республика получила 342 720 доз.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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