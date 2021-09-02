Прокуратура проверит историю с челнинской школьницей, которой отказали в приеме в 10-й класс

В Набережных Челнах в школе №23 классный руководитель сообщил местной девочке, что ее нет в списке 10-го класса. Прокуратура проведет проверку по данному факту, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Сообщается, что поводом для отказа в приеме в школу послужило отсутствие электронного заявления на портале госуслуг РТ. В администрации образовательного учреждения инцидент объяснили неудачной шуткой учителя.

Накануне в Набережных Челнах торжественно открыли полилингвальную гимназию «Адымнар-Чаллы». Здание состоит из четырех блоков, куда входят административный, учебный корпуса, медицинские помещения, столовая, актовый зал, библиотека, гардероб, спортивный блок. Школу построили за 18 месяцев, раньше установленного нормативами срока.

Татьяна Демина