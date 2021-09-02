Прокуратура проверит историю с челнинской школьницей, которой отказали в приеме в 10-й класс
В Набережных Челнах в школе №23 классный руководитель сообщил местной девочке, что ее нет в списке 10-го класса. Прокуратура проведет проверку по данному факту, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Сообщается, что поводом для отказа в приеме в школу послужило отсутствие электронного заявления на портале госуслуг РТ. В администрации образовательного учреждения инцидент объяснили неудачной шуткой учителя.
Накануне в Набережных Челнах торжественно открыли полилингвальную гимназию «Адымнар-Чаллы». Здание состоит из четырех блоков, куда входят административный, учебный корпуса, медицинские помещения, столовая, актовый зал, библиотека, гардероб, спортивный блок. Школу построили за 18 месяцев, раньше установленного нормативами срока.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым