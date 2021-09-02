Путин назвал исторической задачей приумножение населения на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин назвал исторической задачей приумножение населения на Дальнем Востоке страны. Продолжение оттока населения региона говорит о недостаточных мерах поддержки, такое мнение он выразил на совещании по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума.



По его словам, историческая задача не только в сохранении людей на территориях, но и в их приумножении. Для этого необходимо создавать рабочие места, обеспечить доходы людей. Президент подчеркнул важность грамотного распределения и использования уже имеющихся ресурсов.

Путин отметил, что темпы оттока людей пусть и сократились, но не прекратились. Это говорит о том, что оказываемых мер поддержки региона недостаточно.

«Если бы там было так хорошо, как бы нам хотелось, чтобы люди ощущали, что им хорошо, — приезжали бы сюда, а не уезжали», — приводит слова президента ТАСС.

Фото: kremlin.ru

В конце августа глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявлял, что на Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник. По его словам, если объединить Владивосток, который насчитывает 600 тысяч жителей, с Артемом, который находится в 38 километрах и где проживают 100 тысяч жителей, возможно построить там город-спутник и привлечь в агломерацию около 300 тысяч жителей.

Несколько позднее вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев назвал строительство новых городов в регионе нецелесообразным.

Маргарита Головатенко