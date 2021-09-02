Путин: действующая модель здравоохранения не подходит для Дальнего Востока

Фото: Максим Платонов

Президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию ДФО на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что действующая в России модель развития здравоохранения не подходит для регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО), где много малонаселенных районов.

— Нельзя не учитывать специфику Дальнего Востока, руководствоваться здесь какими-то усредненными формулами, действовать по шаблону абсолютно недопустимо, — цитирует его ТАСС.

Он напомнил, что программа по модернизации первичного звена здравоохранения запущена по всей России, и попросил участников совещания рассказать, как эта программа реализуется в Дальневосточном регионе.

Также Путин назвал исторической задачей приумножение населения на Дальнем Востоке страны. Продолжение оттока населения региона говорит о недостаточных мерах поддержки, такое мнение он выразил на совещании по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Алексей Нечаев