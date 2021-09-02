В Казани задержали подозреваемого в убийстве, совершенном в доме по улице Минской

В Казани задержали подозреваемого в убийстве, совершенном в доме на улице Минской. Им оказался 36–летний местный житель. Его удалось задержать по горячим следам возле одного из торговых центров после объявления плана «Перехват», сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По предварительным данным, выстрел был произведен с близкого расстояния из карабина «Сайга», сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



Следователи проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



Напомним, тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения головы обнаружили утром 2 сентября на лестничной площадке дома по улице Минской между 14-м и 15-м этажами.

Татьяна Демина