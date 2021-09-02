В Казани утвердили проект строительства высоток у ТЦ «Горки Парк», несмотря на несогласие жителей

Фото: Дмитрий Кояш / domofoto.ru/CC-BY-NC-ND

В Казани утвердили проект строительства новых высотных домов в границах улиц Даурской, Аделя Кутуя, Родины, Рихарда Зорге — в районе казанского ЖК «Родина», а также ТЦ «Горки Парк» и «Максидома», такая информация есть в сборнике документов мэрии.



Заявитель — ООО «Специальный застройщик ТСИ» — хочет построить на участке новые высотки на 1 468 человек. Общая площадь жилых помещений определена чуть больше чем 33 тысячи кв. м. В проекте фигурируют два жилых комплекса на три дома: ЖК-1 (представлен двумя жилыми домами №5 и №6) и ЖК-2 (сюда будет входить жилой дом под номером 12). К ЖК-1 пристроят детские сады — на 36 мест для дома №5 и на 65 мест для дома №6. Детсад на 36 мест — частный и был предусмотрен до строительства детсада на 65 мест.

Между жилыми комплексами по проекту должна появиться школа на 1,5 тысячи учеников. Мэрия обозначает, что дополнительно 117 мест в дошкольных образовательных организациях для жителей принято в радиусе доступности на территории проекта планировки и межевания в границах улиц Родины, Даурской, Гвардейской и Аделя Кутуя.

В границах ЖК-2 разместят многоуровневый паркинг на 686 машино-мест и двухуровневую открытую автостоянку на 150 машино-мест. Также для жилых комплексов предусмотрено размещение общеобразовательной организации на 1501 место.

Ранее на публичных слушаниях жители возмущались очередному «человейнику» вместо парка с детскими площадками, школы или парковки, которых остро не хватает. Большинство требований и замечаний жильцов (их было порядка 80) тогда не были учтены казанской мэрией. Подробнее — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко