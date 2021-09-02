В ТИСБИ сменился ректор: вместо Нэллы Прусс им стал Андрей Лопатин из КАИ

Ректор Татарского института содействия бизнесу Нэлла Прусс (ТИСБИ) покинула свой пост. Ее должность занял проректор по образовательной деятельности КНИТУ-КАИ Алексей Лопатин, сообщили «Реальному времени» источники.

Прусс является основательницей ТИСБИ. С 1993 по 2016 годы являлась ректором вуза, после чего ее сменила Людмила Нугуманова, а сама Прусс стала президентом ТИСБИ. Однако в 2018 году последняя вернулась на пост ректора.

Что касается Лопатина, то еще недавно он был претендентом на пост ректора КНИТУ-КАИ.