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В Карском море обнаружили контейнер атомного реактора подводной лодки КА-19

15:48, 02.09.2021
В Карском море обнаружили контейнер атомного реактора подводной лодки КА-19
Фото: t.me/otryad_centrospas

В заливе Амбросиева в Карском море обнаружили контейнер атомного реактора подводной лодки КА-19. Его нашли специалисты отряда «Центроспас» МЧС России.

«Экспедицией принято решение о проведении визуального осмотра объекта, проведение спектрального анализа, забор растительного материала с объекта. Работы продолжаются», — сообщается в telegram-канале отряда «Центроспас».

Фото: t.me/otryad_centrospas

Работы по поиску потенциально опасных объектов проводило судно «Академик Мстислав Келдыш». Оно дошло до заданной точки и встало на якорь перед входом в залив Амбросиева. Контейнер нашли во время гидролокационной съемки.

Напомним, МЧС России ежегодно проводит арктические экспедиции к берегам Новой Земли в Карское море. В этом году она стартовала 28 августа. В поисках сотрудники отряда используют малогабаритный телеуправляемый подводный аппарат «Фалькон».

Татьяна Демина
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