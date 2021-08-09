Итоги дня: Frendex прекратила свою работу, продажа гостиницы «МАНО», МакSим вышла на связь с поклонниками
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер понедельника, 9 августа:
- В России прекратила свою работу организация Frendex Europe OU (FrendeX), позиционирующая себя как «закрытый инвестиционный клуб». О закрытии сообщили основатели Frendex, ссылаясь на решение Центрального банка. Офис компании в том числе есть в Казани.
- В Казани выставили на продажу гостиницу «МАНО» на ул. Чистопольской, 47а. Купить шестиэтажное здание в самом престижном районе города рядом с «Татнефть Ареной» предлагают за 1,3 млрд рублей ($17,7 млн). Площадь гостиницы, в которой, согласно объявлению, не только 80 номеров для постояльцев, но и «многочисленные нежилые помещения, успешно сдаваемые в аренду», и ресторан, составляет 5,9 тыс. кв. метров.
- В первом полугодии 2021 года смертность в России выросла на 16%, а совокупная выручка ритуальных агентств — лишь на 9%. Если сравнивать со вторым полугодием 2020-го выручка ритуальных агентств сократилась на 1%. До 2020 года средний чек при организации похорон составлял в среднем 50 тысяч рублей, но сейчас, как правило, он не превышает 30 тысяч рублей, сообщил глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов.
- Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ в рамках стабилизации цен на продукты увеличить ввоз в РФ сельхозпродукции из стран СНГ. Кроме того, ФАС России должна обеспечить мониторинг формирования цен на продовольственные товары, реализуемые через торговые сети.
- Белоруссия признает Крым в составе России, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять туда продукцию. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.
- Также он сообщил, что «очень скоро» уйдет с поста президента. Однако гадать о конкретных сроках не стоит, добавил он. Насчет своих преемников белорусский лидер заявил, что к президентству в стране могут «вырасти» 15—20 человек.
- Певица МакSим впервые самостоятельно вышла на связь после болезни. Она опубликовала пост в «Инстаграме» и рассказала о своем самочувствии. Артистка поблагодарила персонал больницы №52, который боролся за ее жизнь, а также тех, кто переживал за ее состояние. МакSим призналась, что ей помогла моральная поддержка.
- Защитник «Беневенто» Монтассар Тальби стал игроком «Рубина». 23-летний футболист подписал с казанцами четырехлетний контракт. За «Рубин» игрок будет выступать под номером «3».
- Министерство цифрового развития до декабря 2021 года должно разработать нормативную базу для перевода госслужащих и работников бюджетных организаций на использование российских мессенджеров. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
- Телеведущий Владимир Познер заявил, что отношение к российским спортсменам со стороны общественности было заслуженным из-за допинговых скандалов. Он выразил надежду, что Россия извлекла урок из прошлых ошибок.
- Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова Познера. «Можно сколько угодно говорить про Россию, про политику и про другие вещи, но спортсмены точно ни при чем. Они выступали достойно и сделали все, что смогли», — сказала она.
- В Минобрнауки России заявили, что вузам целесообразно перевести студентов, не сделавших прививку от коронавируса или имеющих медотвод к вакцинации, на дистанционную форму обучения. Это следует из рекомендаций ведомства.
- В Башкортостане местные жители пожаловались на акт вандализма: памятник природы в республике — гору Юрактау — разрисовала некая семья Титовых. По крайней мере, так гласит свежая надпись: «Набережные Челны. 2021. Титовы», — написано черной краской на горе в Стерлитамакском районе.
- США вводят санкции против трех российских компаний. Они обвиняются в нарушении режима нераспространения оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии, объявил Госдепартамент через публикацию в федеральном реестре.
- Первый после возобновления авиасообщения между российскими городами и курортами Египта самолет приземлился в аэропорту города Шарм-эш-Шейх. Рейс стал первым с 2015 года.
- Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после победного матча над грозненским «Ахматом» (2:1) жестко раскритиковал качество газона на домашнем стадионе «Ак Барс Арена». «Мы били в колокола весь прошлый год. Здесь, на «Ак Барс Арене», поменяли агронома. Но если здесь будут проводиться, как здесь проводятся, куча мероприятий, свадеб, каких-то форумов, Хакамада приезжает... Они просто убили газон», — сказал он.
- В ответ на это представители «Ак Барс Арены» заявили о препятствиях со стороны футбольного клуба, которому было предложено заменить подрядчиков, занимающихся подготовкой газона. «Рубин», по версии стадиона, отказывается привлекать к работе другие организации. Также в заявлении отмечено, что клуб уже второй год не платит за аренду и задолжал «Ак Барс Арене» около 40 млн рублей.
- Заслуженная артистка РСФСР, актриса Татьяна Жукова-Киртбая, известная в том числе по фильму «Москва слезам не верит», скончалась на 82-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра «Содружество актеров Таганки».
- С начала 2021 года в Казани зарегистрировали 995 пожаров. В аналогичный период прошлого года было немного меньше — 969, сообщает мэрия города. Основной причиной возникновения пожаров по-прежнему остается человеческий фактор.
- Татарстан в ближайшие дни останется под влиянием антициклона. Об этом говорится в обзоре погоды Гидрометцентра Татарстана. По данным синоптиков, 10 и 11 августа местами в республике возможен небольшой дождь из-за близости атмосферного фронта. Ночью температура понизится до 11... 17˚, в западных районах — до 22˚, жара достигнет 28... 33˚.
- Дефицита донорской крови и ее компонентов в России нет, сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. Кроме того, на карантинизации сроком четыре месяца находится объем плазмы, которого хватит для обеспечения годовой потребности — более 400 тонн.
- С 20 августа этого года на плановую дезинфекцию в Казани закрывается роддом №1 ГАУЗ ГКБ 7. С 20 сентября продолжится прием пациенток. Об этом сообщается в instagram-аккаунте медучреждения.
- Госстройнадзор Татарстана начал итоговую проверку новой полилингвальной школы в селе Актаныш. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Проверка началась сегодня. Застройщиком здания выступило ГАОУ «Гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей», генеральный подрядчик ООО «Грань». При отсутствии замечаний здание получит заключение о соответствии проектной документации.
Алексей НечаевОбществоВластьЭкономика Татарстан
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