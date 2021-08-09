В Казани с начала года произошла почти тысяча пожаров, погибли 16 человек

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

С начала 2021 года в Казани зарегистрировали 995 пожаров. В аналогичный период прошлого года было немного меньше — 969, сообщает мэрия города.



Основной причиной возникновения пожаров по-прежнему остается человеческий фактор: из-за неосторожного обращения с огнем произошло 646 пожаров с гибелью 11 человек. Из-за нарушений правил использования электрооборудования и электроприборов случилось 135 пожаров с двумя погибшими. Десять погибших во время пожара были пьяны. Больше всего пожаров происходит ночью.

В период особого противопожарного режима с 26 апреля по 16 мая в Казани проводили 212 рейдовых осмотров территорий садовых товариществ. Тогда выявили 213 нарушений правил пожарной безопасности, составили 69 предостережений о недопустимости нарушений. Еще составлено 36 протоколов и вынесено 36 постановлений на сумму 72 тысячи рублей.

Всего проведены 1 817 встреч с населением с охватом 22 015 человек.

realnoevremya.ru (архив)

Вчера в казанском поселке Дербышки на пожаре погибла 13-летняя девочка. Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что загорелись вещи б/у в квартире на 4 этаже девятиэтажного многоквартирного одноподъездного жилого дома. Позже там обнаружили тело ребенка. Прокуратура Татарстана организовала проверку.

Маргарита Головатенко