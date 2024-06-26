Дело в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа официально прекращено

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Дело в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа официально прекращено. На заседании федеральный судья Рамона Манглона заявила, что он может быть свободен, сообщает РИА «Новости».

Согласно сделке, с которой согласился Джулиан Ассанж, он обязан приказать WikiLeaks уничтожить информацию, связанную с американскими военными. Также, согласно условиям, освобождения журналисту запрещено приезжать в США без разрешения.

Вчера основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж покинул британскую тюрьму Белмарш после 1 901 дня заключения и улетел из Великобритании. Американский суд подтвердил заключение сделки о признании вины между Ассанжем и прокуратурой США. Заседание, на котором Ассанж признал часть обвинений, состоялось в суде на острове Сайпан.

Разиль Самигуллин