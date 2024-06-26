Новости общества

10:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Дело в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа официально прекращено

08:25, 26.06.2024
Дело в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа официально прекращено
Фото: Максим Платонов

Дело в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа официально прекращено. На заседании федеральный судья Рамона Манглона заявила, что он может быть свободен, сообщает РИА «Новости».

Согласно сделке, с которой согласился Джулиан Ассанж, он обязан приказать WikiLeaks уничтожить информацию, связанную с американскими военными. Также, согласно условиям, освобождения журналисту запрещено приезжать в США без разрешения.

Вчера основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж покинул британскую тюрьму Белмарш после 1 901 дня заключения и улетел из Великобритании. Американский суд подтвердил заключение сделки о признании вины между Ассанжем и прокуратурой США. Заседание, на котором Ассанж признал часть обвинений, состоялось в суде на острове Сайпан.

Разиль Самигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также