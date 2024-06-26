Переговоры министров обороны России и США, Дацюк в Зале славы, Орден мужества для полицейских Дагестана
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 26 июня.
- Вечером 25 июня состоялся телефонный разговор министров обороны России и США, в ходе которого Андрей Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки из-за поставок американских вооружений для ВСУ. Также были обсуждены другие вопросы.
- Дело в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа официально прекращено, он вышел из зала суда освобожденным. Прокурор США заявил об отзыве запроса об экстрадиции Ассанжа. Судья отметила, что приговаривает Ассанжа к отбытому сроку и не назначает дополнительного надзора после освобождения. Она добавила, что если бы дело было передано ей на рассмотрение ближе к 2012 году, то Ассанж, вероятно, был бы приговорен к тюремному сроку.
- 20 полицейских, в том числе погибших при теракте в Дагестане, награждены орденом Мужества по указу президента России Владимира Путина. Погибший охранник Свято-Успенского собора Махачкалы Михаил Вавилин посмертно награжден медалью «За отвагу».
- Согласно исследованию РИА «Новости», Ненецкий автономный округ и Магаданская область возглавили рейтинг регионов России по доступности жилья. Татарстан находится на 49-м месте рейтинга. В среднем семье необходимо 5,4 года, чтобы накопить на квартиру.
- Павла Дацюка включили в Зал хоккейной славы, также туда войдут Ши Уэбер и Джереми Рёник. 45-летний Дацюк является одним из 30 членов Тройного золотого клуба и выступал за несколько российских клубов, выиграв чемпионат России (2005) и Кубок Гагарина (2017). Он также является бронзовым призером Олимпиады (2002), чемпионом мира (2012), серебряным (2010) и двукратным бронзовым (2005, 2016) призером мировых первенств.
- Силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА в Вяземском районе Смоленской области при попытке атаковать военные объекты, сообщили в МО РФ. Жертв и разрушений нет.
Интернет-газета «Реальное время»
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.