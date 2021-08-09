«Ак Барс Арена» ответила на претензии со стороны «Рубина»

Представители стадиона «Ак Барс Арена» выступили с официальным заявлением в ответ на претензии со стороны казанского футбольного клуба «Рубин».

Ранее главный тренер казанцев Леонид Слуцкий подверг критике газон арены. Рулевой «Рубина» считает, что стадион не ухаживает за полем и наносит вред качеству покрытия постоянными нефутбольными мероприятиями.

В ответ на это представители «Ак Барс Арены» заявили о препятствиях со стороны футбольного клуба, которым было предложено заменить подрядчиков, занимающихся подготовкой газона. «Рубин», по версии стадиона, отказывается привлекать к работе другие организации.

Также в заявлении отмечено, что клуб уже второй год не платит за аренду и задолжал «Ак Барс Арене» около 40 миллионов рублей.

«Причиной этому остаются многомилионные долги перед стадионом и желание выбить скидку от накопленного долга. К слову сказать, клуб не платит за пользование «Ак Барс Ареной» уже второй год, накопив около 40 млн долгов. Несмотря на это, стадион исправно исполняет свои обязательства перед клубом и не препятствует проведению игр», — говорится в заявлении.

Слуцкий о поле «Ак Барс Арены»: «Проводится куча мероприятий, свадеб, форумов. Они просто убили газон»