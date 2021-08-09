Путин поручил увеличить ввоз сельхозпродукции из стран СНГ в Россию

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ в рамках стабилизации цен на продукты увеличить ввоз в РФ сельхозпродукции из стран СНГ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В ходе проведения мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары принять меры, направленные на увеличение объема ввоза на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции из государств — участников Содружества независимых государств», — говорится в поручении.

Доклад нужно предоставить до 1 сентября.

Кроме того, ФАС России должна обеспечить мониторинг формирования цен на продовольственные товары, реализуемые через торговые сети.

Подорожавшие овощи в Татарстане вряд ли вернутся к прежним ценам. Об этом сказала эксперт по пищевому ретейлу Мария Яшенкова в комментарии для «Реального времени». Подорожали все продукты, поскольку увеличиваются и стоимость их производства, и издержки ретейлеров. Сельхозпроизводители несут бремя налогов и резко подскочивших цен на удобрения, электричество, банковские кредиты. Для ретейлеров на 30% выросла стоимость логистики. Поэтому ресурсов удержания цены продуктов на прежних уровнях ни у тех, ни у других уже не осталось. Так что новый урожай принесет за собой снижение цены максимум на 30%, добавила она.

