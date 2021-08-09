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Семья из Татарстана изрисовала памятник природы в Башкирии — гору Юрактау

12:17, 09.08.2021 1
Семья из Татарстана изрисовала памятник природы в Башкирии — гору Юрактау
Фото: соцсети

В Башкортостане местные жители пожаловались на акт вандализма: памятник природы в республике — гору Юрактау — разрисовала некая семья Титовых. По крайней мере, так гласит свежая надпись:

«Набережные Челны. 2021. Титовы», — написано черной краской на горе в Стерлитамакском районе.

Местные жители возмущены этим фактом и обсуждают произошедшее в социальных сетях. В частности, жители республики просят татарстанцев «передать привет» и сказать им, что «Юрактау помнит».

Маргарита Головатенко
ОбществоИсторияКультураПроисшествия БашкортостанТатарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:41
    Позор Титовым. Это фото надо в Челнах на большой стенд повесить, с фотографиями семьи..
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