В Казани появились баннеры на татарском языке о необходимости соблюдения ПДД на электросамокатах
Сервис кикшеринга «Юрент» разместил в Казани баннеры на татарском языке, призывающие водителей электросамокатов к ответственному поведению на дорогах.
Плакаты посвящены пяти самым частым нарушениям на самокатах:
- езда вдвоем;
- непредоставление преимущества пешеходам на переходах;
- использование шеринговых самокатов несовершеннолетними;
- езда в нетрезвом виде;
- неправильная парковка.
Напомним, ранее сервисы по аренде средств индивидуальной мобильности ужесточили штрафы за нарушения правил. Теперь сумма штрафов варьируется от 500 рублей до 150 тысяч в зависимости от оператора.
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