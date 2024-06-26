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В Казани появились баннеры на татарском языке о необходимости соблюдения ПДД на электросамокатах

09:00, 26.06.2024
В Казани появились баннеры на татарском языке о необходимости соблюдения ПДД на электросамокатах
Фото: Предоставлено МТС Юрент

Сервис кикшеринга «Юрент» разместил в Казани баннеры на татарском языке, призывающие водителей электросамокатов к ответственному поведению на дорогах.

Плакаты посвящены пяти самым частым нарушениям на самокатах:

  • езда вдвоем;
  • непредоставление преимущества пешеходам на переходах;
  • использование шеринговых самокатов несовершеннолетними;
  • езда в нетрезвом виде;
  • неправильная парковка.

Напомним, ранее сервисы по аренде средств индивидуальной мобильности ужесточили штрафы за нарушения правил. Теперь сумма штрафов варьируется от 500 рублей до 150 тысяч в зависимости от оператора.

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