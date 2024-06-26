В России начал действовать новый порядок регистрационного учета россиян по месту пребывания и жительства

Фото: Динар Фатыхов

С 22 июня 2024 года в России начал действовать новый порядок регистрационного учета граждан по месту их пребывания и проживания. Теперь россияне могут подать заявление о регистрации не только лично, но и через своих законных представителей. Это закреплено в поправках к Закону РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», сообщает «Российская газета».

Подать заявление от имени гражданина может любое доверенное лицо. Однако полномочия представителя должны быть подтверждены у нотариуса. В законе говорится, что доверенность должна быть нотариально удостоверенной или приравненной к ней. Такая доверенность должна давать право представителю подписывать и подавать заявления, а также получать необходимые для регистрации документы.

Зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова отметила, что новый закон будет полезен участникам СВО и тем, кто служит за пределами страны или проходит лечение в госпиталях. У них появится возможность зарегистрировать членов семей по месту жительства.

Разиль Самигуллин