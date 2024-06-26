Минфин предложил увеличить госпошлину за расторжение брака до 5 000 рублей

Фото: Максим Платонов

В России предложили увеличить пошлину за развод в 8 раз. Минфин внес данное предложение в проект поправок к масштабному налоговому законопроекту, который был принят Госдумой 20 июня. Нововведение для согласования разослано в различные ведомства. Согласно проекту, поправки должны вступить в силу с 1 января 2025 года, сообщает РБК.

По законопроекту ряд пошлин подвергнутся следующим изменениям:

за расторжение брака пошлину планируется поднять с 650 до 5 000 рублей;

пошлина за заключение брака составляет 350 рублей;

за государственную регистрацию перемены имени, включая выдачу свидетельства о смене имени, — со 1 600 до 5 000 рублей;

будут увеличены пошлины за внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, включая выдачу свидетельств, — с 650 до 700 рублей;

пошлина за выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния вырастет с 350 до 500 рублей;

за выдачу физическим лицам справок из архивов органов записи актов гражданского состояния и иных уполномоченных органов — с 200 до 350 рублей;

за выдачу аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень квалификации, или его дубликата в связи с утерей пошлина поднимется с 1 300 до 2 000 рублей;

за рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством, — с 35 тысяч до 400 тысяч рублей;

за рассмотрение ходатайства, предусмотренного законодательством о естественных монополиях, — с 16 тысяч до 50 тысяч рублей.

В России также, вероятно, будет повышен налог на дорогостоящую недвижимость и земельные участки. Законопроект об этом был принят в первом чтении в Госдуме. Нововведение касается объектов, чья стоимость превышает 300 млн рублей.

Разиль Самигуллин