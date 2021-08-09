Основатель «Шашлычного двора» продает в Казани гостиницу за 1,3 миллиарда рублей

«Устал, всю жизнь занимается этим»

В Казани выставили на продажу гостиницу «МАНО» на ул. Чистопольской, 47а. Купить шестиэтажное здание в самом престижном районе города рядом с «Татнефть Ареной» предлагают за 1,3 млрд рублей ($17,7 млн). Площадь гостиницы, в которой, согласно объявлению, не только 80 номеров для постояльцев, но и «многочисленные нежилые помещения, успешно сдаваемые в аренду», и ресторан, составляет 5,9 тыс. кв. метров.

На «Авито» можно найти еще одно объявление о продаже гостиницы «МАНО». Сумма, за которую предлагают приобрести здание, та же — 1,3 млрд рублей.

Как выяснило «Реальное время», у владельца «МАНО» есть еще один бизнес, от которого он решил избавиться, — ресторан «Старый амбар» на улице Галии Кайбицкой, 6а. Причины продажи, которые назвали изданию в «Янусе», крайне просты — собственник «устал, всю жизнь занимается этим».

У владельца «МАНО» есть еще один бизнес, от которого он решил избавиться, — ресторан «Старый амбар» на улице Галии Кайбицкой, 6а. Фото 2pos.ru

Объявление о продаже «Старого амбара» появилось практически одновременно с объявлением о продаже гостиницы — 6 августа. Купить его предлагают за 65 млн рублей. Продажей занимается все тот же «Янус». Ресторан площадью 650 кв. метров продается со всем оборудованием и бизнесом. Предлагается полностью обустроенная кухня. Продавец заверяет, что бизнес прибыльный.

С убытка в 33 миллиона до прибыли в 3,2 миллиона

Собственником продаваемой гостиницы, введенной в эксплуатацию в 2015 году, является ООО «Отель Мано», единственным учредителем которого значится Ваган Мкртчян. Сам он в прошлом владел еще и ООО «Колизей», ликвидированным по решению Федеральной налоговой службы еще в 2017 году. Основной деятельностью компании значилось организация и проведение азартных игр, заключение пари.

Мкртчян известен в Казани как владелец «Шашлычного двора», работавшего в городе восемь лет (2006—2014 гг.) в здании гостиницы «Татарстан». Сейчас на месте некогда популярного заведения работает Burger King.

Мкртчян известен в Казани как владелец «Шашлычного двора», работавшего в городе восемь лет (2006—2014 гг.) в здании гостиницы «Татарстан». Фото youtube.com

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «МАНО» за пандемийный 2020 год составила 32,9 млн рублей, в то время как по итогам 2019-го она достигла 60,7 миллиона. В объявлении же уверяют, что у гостиницы есть свой постоянный поток клиентов и бизнес приносит хорошую прибыль.

Прибыль «МАНО» в прошлом году оказалась значительно меньше выручки — всего лишь 3,2 млн рублей. Однако, если сравнивать с 2019-м, для гостиницы это было успех — два года назад у гостиницы прибыли не было вовсе, а вот убыток за 2019 год составил 33 млн рублей.

Татьяна Демина