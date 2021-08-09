В Казани на один месяц закроют роддом №1

Фото: Максим Платонов (архив)

С 20 августа этого года на плановую дезинфекцию в Казани закрывается роддом №1 ГАУЗ ГКБ 7. С 20 сентября продолжится прием пациенток. Об этом сообщается в instagram-аккаунте медучреждения.

В Набережных Челнах в марте закрыли роддом при горбольнице №2. Медучреждение работало с 70-х годов прошлого века. Его временно переоборудовали в многопрофильную больницу для оказания экстренной и плановой помощи. Потребность в перепрофилировании назрела из-за того, что вторая горбольница почти год принимает только больных с коронавирусом.



Алексей Нечаев