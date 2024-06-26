Сегодня в Казани на бескондукторную систему оплаты перешли маршруты троллейбуса №8 и трамвая №5

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казани на бескондукторную систему оплаты перешли маршруты троллейбуса №8 и трамвая №5. На данных маршрутах курсирует 17 троллейбусов и 9 трамваев, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

На маршрутах общественного транспорта будет работать служба контрольно-ревизионного отдела предприятия. Контроль оплаты проезда будет осуществляться при помощи переносного ревизорского валидатора.

Оплату в салонах троллейбуса и трамвая можно будет произвести при помощи валидаторов, которые будут закреплены на поручнях у дверей. В случае наличной оплаты билет на проезд можно будет получить у водителя.

Неделю назад в Казани на бескондукторную систему оплаты также перешел маршрут троллейбуса №5. По данному пути в столице Татарстана курсирует 20 транспортных средств.

Разиль Самигуллин