Казанец разработал вендинговый автомат по ремонту смартфонов и продаже аксессуаров

Эксперты называют проект перспективным, но сомневаются в быстром росте — доверие потребителя надо заслужить

Фото: Владимир Васильев

В России набирает обороты вендинговый бизнес, расширяя не только сеть автоматов по стране, но и сферы деятельности. Необычный проект запустил казанский предприниматель Никита Пивоваров, разработав первые в стране вендинговые автоматы по ремонту мобильных телефонов и продаже аксессуаров. Сейчас у резидента ИТ-парка в городе работает три терминала и еще шесть — в производстве. Как бывший мастер-ремонтник из Дербышек создал крупную сеть мастерских в городе, а затем продал ее ради развития бизнеса в новом формате с помощью вендинга — в материале «Реального времени».



«У меня случилось озарение — взять решение и адаптировать под наш бизнес»



Казанский рынок ремонта сотовых телефонов насчитывает порядка 450 торговых точек, согласно данным 2ГИС, а его объем достигает 2 млрд рублей в год и постоянно растет. Пандемия и потрясения 2022 года нанесли урон и этой сфере деятельности, но в последние годы в ней наметился тренд по приросту оборотов.

— Когда санкции пришли в нашу жизнь, вырос сегмент людей с небольшим доходом, потому что жизнь подорожала. Оказалось, люди не готовы покупать новую технику, а хотят ее ремонтировать. В тот год произошел серьезный скачок по выручке, прямо на 15—20%, — рассказал предприниматель Никита Пивоваров.

Казанский рынок ремонта сотовых телефонов насчитывает порядка 450 торговых точек, согласно данным 2ГИС. Владимир Васильев / realnoevremya.ru

Мастер-ремонтник в четвертом поколении (отец, дед и прадед чинили бытовую технику) казанец открыл первую точку в 19 лет, вложив деньги, которые копил на автошколу. Тогда, в 2006-м, бизнес пришлось осваивать самостоятельно, налаживая связи с поставщиками и заказывая оборудование по знакомству. «Я открыл, наверное, 30-ю мастерскую в Казани, их было еще не так много в городе». Бизнес шел без особого успеха, пока владелец не наработал необходимый опыт. Зато после смог масштабировать дело и за 2 года открыл порядка десяти точек со стабильным доходом. Переломный момент, по словам Никиты, наступил в пандемию, в период локдауна:

— Тогда я на 2 месяца засел дома и понял, что мы делаем что-то не так. Потому что 10 точек и при любом ограничении нас сразу сильно минусит. На тот момент, если помните, на волне хайпа очень сильно поднялись кофе-поинты. Все закрылись, а они даже начали «генерить» какую-то прибыль. У меня случилось озарение, что нужно взять решение, которым люди пользуются, а это вендинговая часть и постаматы, и адаптировать под наш бизнес.

Мастер-ремонтник в пятом поколении (отец, дед и прадед чинили бытовую технику) казанец открыл первую точку в 19 лет, вложив деньги, которые копил на автошколу. Владимир Васильев / realnoevremya.ru

«В первый день установки автомата уже через 2 часа в нем оставили телефон»

Организовать продажу товаров для смартфонов в автоматах — не представляло большого труда, но как быть со сдачей мобильных телефонов в ремонт? Бизнесмен решил использовать как идею ячеистое хранилище. Общее решение виделось так: «поженить» вендинговый аппарат с постаматом, соединив в один компьютер и снабдив сенсорным экраном вместо стекла. Разработку первого аппарата казанец заказал в Китае, но решение его не устроило:

— Китайский терминал мы никак не смогли бы запрограммировать, потому что у них там система безопасности и плата, которую мы не знаем, где покупать. Даже не компьютер стоял, а «андроидская» плата от телефона, представляете? Ну и сенсор мне не понравился по качеству. Я понял, что как предприниматель я должен продукт доработать.

Я понял, что как предприниматель я должен продукт доработать. Владимир Васильев / realnoevremya.ru

В результате казанец с командой единомышленников работал над терминалом самостоятельно — создали свою технологию. Автомат в рамках контрактного производства по заказу собрали на одном из казанских предприятий, которое выпускает энергооборудование.

Принцип работы прост — указать в меню на экране один из симптомов поломки телефона, внести контактные данные и оставить смартфон в ячейке хранения, получив чек и сообщение в Telegram. Далее курьер заберет технику из автомата и доставит в сервисный центр, где мастер проведет диагностику и свяжется с клиентом, предложив варианты ремонта. В течение суток телефон отремонтируют и доставят обратно в постамат. Вендинговый автомат, по словам его разработчиков, может заменить один сервисный центр по ремонту мобильников (или даже несколько). Не надо содержать штат сотрудников, а один мастер сможет обслуживать до пяти терминалов. Выходит экономия и по найму, и по арендным платежам — аппарат занимает всего 1,2 кв. м, а новая модель — и того меньше, 06 «квадрата». В конечном счете услуга обходится потребителю намного дешевле рынка. К тому же аппарат работает без выходных, в режиме 24 на 7.

— В первый же день установки автомата уже через 2 часа в нем оставили телефон. Настолько люди привыкли к вендинговой истории и постаматам, что противоречий не возникло. Люди доверились, потому что ремонт телефонов необходим, — убежден Пивоваров, уточнив, что за год в его базе сформировалось более сотни клиентов.

В первый же день установки автомата уже через 2 часа в нем оставили телефон. Владимир Васильев / realnoevremya.ru

«Рынок по ремонту мобильной техники серый, это может вывести его из тени»

Возникла лишь одна проблема — нехватка финансирования, так что розничные точки по ремонту смартфонов предпринимателю пришлось продать. В общей сложности проект потребовал немало средств. На стадии идеи, чтобы протестировать MVP, ушло порядка 10 млн рублей. В дальнейшем, чтобы разработать свою технологию, а не использовать чужие решения, бизнесмен потратил 25 млн рублей, чтобы подготовить полную документацию. На апробацию различных производств и доработку своего продукта ушло еще около 20 млн. Пивоваров надеется, что сможет окупить инвестиции в ближайшие годы. Каждый сервисный центр приносил ему порядка 150 тысяч рублей в месяц. Пивоваров считает, что переложить эту прибыль на вендинговые автоматы — вполне реально.

Сейчас у казанца работает три терминала в разных локациях города и еще шесть находится в производстве. Но в планах — довести выпуск автоматов по сдаче смартфонов в ремонт до 100 штук в месяц. Поэтому бизнесмен ищет новых инвесторов и партнеров, выходит со своей технологией на мобильных операторов («МегаФон», «МТС», «Билайн», «Теле2»).

С развитием проекта ему помогает брат — известный казанский медиаменеджер Андрей Поляков, бывший руководитель отдела PR и коммуникаций стадиона «Ак Барс Арена»:

— Во время презентации многие прониклись нашим проектом. Они понимают проблематику, что рынок по ремонту мобильной техники сегодня серый и не автоматизированный. Этот сервис может полностью изменить рынок, систематизировать его и вывести из тени, — убежден он.

С развитием проекта предпринимателю помогает брат — известный казанский медиаменеджер Андрей Поляков. Владимир Васильев / realnoevremya.ru

Развивать проект по франшизе братья не планируют: «Мы хотим найти сильных игроков в различных регионах страны, чтобы они планомерно и без рисков масштабировали свой бизнес, благодаря нашей технологии». По мнению предпринимателей, достаточно приучить рынок пользоваться сервисом «Бумеринго», и дело пойдет.

— Сегодня большинство мастерских работают всерую, до сих пор принимают телефон на ремонт и пишут квитанцию от руки: Iphone и роспись. Рынок плохой, работает плохо, все скрывают доходы. Мастера — отдельная боль, если уходят — сервис приходится закрывать. Как-то подсчитали время перерывов на чай, покушать, перекуры, опоздания и прочее — вышло, что в течение недели точка не работала. Представляете, в торговом центре точка не работала целую неделю! А мы тут работаем 24 на 7.

Сегодня большинство мастерских работает всерую, до сих пор принимают телефон на ремонт и пишут квитанцию от руки: Iphone и роспись. Владимир Васильев / realnoevremya.ru

«Телефон дочки оставил бы, а свой — навряд ли»

Однако профильное сообщество презентованный проект оценило по-разному: одни участники рынка его приветствовали, другие сомневались в успехе. Несмотря на позитивный настрой создателей терминалов, многие относятся к новшеству настороженно:

— Проект, на мой взгляд, перспективный. Единственный минус, бренд еще не раскручен, будь это Apple — другое дело. Да и сам сервис пока не знаком потребителю. Я спрашивал знакомых: оставили бы телефон в автомате для ремонта? Один сказал: «Телефон дочки оставил бы, а свой — навряд ли». Сегодня даже те, кто сдают в сервис телефон за 5 тысяч рублей, спрашивают: не закрою ли я завтра точку, а к автомату еще меньше доверия. Ведь телефон — не просто связь, это и кошелек, и носитель информации — в нем вся наша жизнь, и доверить его бывает трудно. Эту культуру еще нужно прививать, — считает владелец сети сервисных центров «Цифровой мастер» Ильнар Самигуллин.

— Я думаю, будущее у этого проекта есть, но лет через десять, когда люди станут интровертами, замкнутыми в себе и перестанут общаться. Наверное, тогда это все будет работать. А сейчас, думаю, нет, потому что людям нужно общение. Как у нас работа выстроена? Человек пришел, объяснил проблему, его проконсультировали, рассказали, как лучше сделать. Дали варианты, и все на месте сделали. То есть телефон не надо оставлять, и нет такого: на следующий день тебе кто-то позвонит, а может и не позвонит, а что там с твоим телефоном сделают за это время — ничего непонятно, — сомневается другой игрок рынка, владелец сети мастерских «РемУслуги» Искандер Файзутдинов.

При этом другие вендинговые автоматы, которыми потребители уже привыкли пользоваться, по его мнению, здесь в сравнение не идут. Поскольку даже при покупке кофе, процесс взаимодействия с клиентом организован иначе.

«Вот я оставил телефон человеку и уже знаю с кого, если что, спросить. Вдруг там напортачат или что-то не так с моим телефоном сделают. А тут непонятно. То, что вы кофе в автомате купили — оно вам больше не нужно, если невкусно — пойдете в другое место. А если вы телефон оставили — это же ваша жизнь. Вы пошли и оставили в каком-то ящике, а кто знает, что там. Потом вам позвонят и скажут: у вас ремонт дорогостоящий и пока вы не заплатите — телефон не отдадим», делятся сомнениями участники рынка.



При этом другие вендинговые автоматы, которыми потребители уже привыкли пользоваться, по его мнению, здесь в сравнение не идут. Владимир Васильев / realnoevremya.ru

Эльдар Муртазин: «Не думаю, что это будет популярная тема, сервис — штука интимная»

В свою очередь ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин пока тоже скептично настроен к идее организации подобного сервиса:

«Я, честно говоря, про них ничего не знаю. Но не думаю, что это будет достаточно популярная тема. Сервис — штука интимная. Вы никогда не знаете: будете вы ремонтировать или нет, какая стоимость будет. Вы хотите пообщаться с человеком, понять — что вообще происходит, а отдавать свой телефон автомату... У многих людей там находятся личные данные, они не будут этого делать. Поэтому, я думаю, что вся эта история, к сожалению, не будет работать. И это не может быть дешевле. Если мы говорим про сервис, там, как правило, один приемщик на позиции максимум, он и мастер. Поэтому, искренне сомневаюсь».

Более оптимистичен в оценке проекта директор казанского IT-парка им. Б. Рамеева Руслан Власов: «Всегда хотелось, чтобы у нас было как можно больше не только софтверных решений, но и таких комбинированных, «железячных» проектов, где есть современное оборудование в виде вендингового аппарата и софтовое решение, которое позволяет получить инновационный продукт — такой, как вендинговый аппарат для сдачи в ремонт сотовых телефонов».



По словам собеседника издания, это современный проект, за которым однозначно есть будущее. В Татарстане, и в целом в России, подобных решений он еще не встречал. «Это же очень удобно. Не нужно ходить, искать сервисный центр или звонить куда-то. Можно отдать в автомат и в течение суток вам починят телефон. Это интересно и здорово, что у нас в республике появляются такие инновационные проекты, за которыми я уверен будущее не только у нас в республике, но и в России. Мы поддерживаем ребят и помогаем участием в различных выставках, где они презентуют свой проект», заключил спикер.

Несмотря на скептицизм отдельных экспертов, казанский предприниматель уверен, что сможет завоевать доверие потребителя: «Безусловно, кто-то будет сомневаться в нашем проекте. Но вспомните, как начинали работать OZON и Wildberries, KazanExpress или AliExpress. Мы не знали продавцов, качества товаров, не знали — придет ли посылка или нет, но мы оплачивали. Представьте, какое недоверие было к этим площадкам 5 лет назад, а сейчас к ним стоят огромные очереди. Это говорит о том, что люди выбирают удобный формат покупки у дома. Наш формат аналогичный, и мы планируем масштабировать проект в крупную сеть».