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Госстройнадзор Татарстана начал проверку полилингвальной школы в селе Актаныш

15:50, 09.08.2021
Госстройнадзор Татарстана начал проверку полилингвальной школы в селе Актаныш
Фото: instagram.com/gosstroinadzor_rt

Госстройнадзор Татарстана начал итоговую проверку новой полилингвальной школы в селе Актаныш. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка началась сегодня. Застройщиком здания выступил ГАОУ «Гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей», генеральный подрядчик ООО «Грань». При отсутствии замечаний здание получит заключение о соответствии проектной документации.

Школа войдет в число полилингвальных школ Татарстана «Адымнар — путь к знаниям и согласию». Торжественное открытие учреждения запланировано на 1 сентября.

Школы «Адымнар» скоро появятся в Актанышском и Лаишевском районах, Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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