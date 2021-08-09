Госстройнадзор Татарстана начал проверку полилингвальной школы в селе Актаныш
Госстройнадзор Татарстана начал итоговую проверку новой полилингвальной школы в селе Актаныш. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Проверка началась сегодня. Застройщиком здания выступил ГАОУ «Гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей», генеральный подрядчик ООО «Грань». При отсутствии замечаний здание получит заключение о соответствии проектной документации.
Школа войдет в число полилингвальных школ Татарстана «Адымнар — путь к знаниям и согласию». Торжественное открытие учреждения запланировано на 1 сентября.
Школы «Адымнар» скоро появятся в Актанышском и Лаишевском районах, Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске.
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