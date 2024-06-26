Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия 8-й «ЭКСПО Китай-Евразия»

Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия 8-й «ЭКСПО Китай-Евразия». Выставка проходит в Китае в городе Урумчи с 26 по 30 июня.

«ЭКСПО Китай-Евразия» является международной выставкой производителей пищевой, сельскохозяйственной и текстильной продукции. Выставка включает в себя такие направления, как инвестиционное сотрудничество, энергетика, производство оборудования, текстиль и одежда, цифровые технологии, сельскохозяйственная продукция, туризм.

Для участия в выставке Рустам Минниханов прибыл в Китай с рабочим визитом вчера. Стоит отметить, что на выставке представлен стенд Татарстана, где презентуют промышленный и экономический потенциал региона.

Разиль Самигуллин