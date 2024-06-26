Максут Шадаев: за четыре года интернет-экономика России выросла в 3,5 раза

Фото: Максим Платонов

Глава Минцифры России Максут Шадаев сообщил об итогах опроса граждан, представителей бизнеса и глав регионов о цифровой трансформации. Опрос был проведен перед стратегической сессией Минцифры. В нем приняли участие более 65 тысяч респондентов.

За 4 года интернет-экономика выросла в 3,5 раза, во многом благодаря росту маркетплейсов. В тот же период отрасль ИТ увеличилась почти в два раза и повысила долю ВВП до 3,5%. Кроме того, граждане отмечают развитие электронных сервисов, в частности портала госуслуг.

Граждане считают наиболее важными для себя обеспечение безопасности при использовании интернета и ускорение получения госуслуг. Бизнесмены ожидают сохранения данных работоспособности своих приложений, отказа от бумажных документов, увеличения числа квалифицированных кадров и возможности однократно предоставлять отчетность в органы власти.

Главы регионов ожидают модернизации и цифровой трансформации почты, проведения мобильного интернета LTE вдоль дорог, перехода на типовые программные решения и продолжения программы развития сетей Wi-Fi.

В начале июня в рамках ПМЭФ прошла сессия «Добро или зло? Цифровые платформы как драйверы социальной стабильности или поведенческой зависимости?». На ней эксперты заявили, что оборот Рунета в 2023 году достиг 17 трлн рублей с темпом роста более 40%. Никакой другой сегмент экономики такой динамики не демонстрирует. 77% россиян заходят в интернет ежедневно, 39% — проводят в Сети каждый день 4 и более часов.

Разиль Самигуллин