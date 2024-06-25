«На поисковики будут искусственно создавать штрафы — они не готовы к подобному»

Закон о блокировке пиратских сайтов-«зеркал» и новой обязанности поисковых систем вызвал двоякую реакцию экспертов

Фото: Максим Платонов

В России упростили борьбу с пиратскими сайтами-«зеркалами», наделив Роскомнадзор полномочиями их блокировки и сократив срок процедуры до двух суток. Кроме того, удалять ссылки на страницы с нелегальным контентом теперь обязаны все поисковые системы. Однако эксперты считают одни меры неэффективными, а другие — трудновыполнимыми для «поисковиков», что послужит рычагом давления на платформы. Подробности — в материале «Реального времени».



На борьбу с «зеркалами» — не больше двух дней



Президент Владимир Путин подписал закон, который призван упростить борьбу с сайтами-«зеркалами», копирующими содержимое заблокированных пиратских ресурсов. Полномочия признавать сайты «зеркалами» перешли от Минцифры напрямую к Роскомнадзору.

Сейчас, выявляя такие ссылки, РКН сначала передает информацию в министерство, которое решает — является ли сайт копией уже заблокированного. Решение направляют владельцу ресурса и в Роскомнадзор.

— Это позволит сократить процедуру ограничения доступа к такому сайту до двух суток, — поясняет один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Александр Хинштейн. — Мы также предлагаем распространить на все поисковые системы обязанность удалять из поисковой выдачи такие «зеркала»: сегодня это обязаны делать только «поисковики», распространяющие рекламу в российском сегменте интернета.

Закон утвердил и эту норму, теперь все поисковые платформы обязаны блокировать ссылки с нелегальным контентом. Согласно инициативе, Роскомнадзор в течение суток свяжется с провайдером и заблокирует «зеркало», предупредив поисковые системы о невыдаче сведений о сайте. Документ вступает в силу со дня официального опубликования. Исключение составляют только поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вступят в силу с 1 октября 2024 года.



Этим летом исполняется семь лет, как в России заработал закон, который ограничивает доступ к копиям пиратских ресурсов (с 1 июля 2017 года). За это время свыше 59 тысяч сайтов признали пиратскими и заблокировали.

Этим летом исполняется семь лет, как в России заработал закон, который ограничивает доступ к копиям пиратских ресурсов (с 1 июля 2017 года). Нафиса Миннехузина / realnoevremya.ru

«Это все равно что резать сук, на котором сидишь»

В отрасли приветствуют новый закон, называя его важным шагом на пути решения проблемы. Однако часть экспертов считают эту меру недостаточно эффективной в борьбе с пиратством, поскольку бесчисленные новые «зеркала» пиратских сайтов создаются мгновенно, а контент все равно остается доступным на торрентах. Здесь не поможет даже самая упрощенная процедура и ускоренная работа любого надзорного ведомства.

— Новость вызвала двоякую реакцию. С одной стороны, упрощение блокировки сайтов-«зеркал» действительно хорошее решение. Эти «зеркала» плодятся с большой скоростью, их создают за 5 минут. С другой — настораживает пункт, обязывающий поисковые системы, которые даже не размещают рекламу в России, тоже блокировать данные ресурсы. И вот это уже большой вопрос, потому что не факт, что у всех «поисковиков» будут какие-то интеграции или они вообще будут заинтересованы в подобной работе. Получается, мы искусственно создаем прецедент, чтобы тыкать «поисковикам» на подобные ошибки, — выразил сомнения глава Комитета ТПП РТ по информационной безопасности и цифровой экономики Роман Сухарь.

Крупные поисковые платформы, к примеру Google, будут стараться выполнить требования РКН. Но все это будет создавать немало проблем платформам, и, возможно, доступ к сайтам будут блокировать не так оперативно. «Чем это грозит? На Google, Yahoo, Bing Microsoft и другие «поисковики» начнут искусственно создавать большое количество новых штрафов, потому что они, скорее всего, даже исходно будут не готовы к подобному», — считает эксперт. Может ли Роскомнадзор пойти дальше, например, вводить ограничения против самих проштрафившихся «поисковиков»?



— Это все равно что резать сук, на котором сидишь. Пока они этого делать не будут, потому что им самим это невыгодно. Но они создают юридическое обоснование, на базе которого смогут сделать все, что захотят. Любая платформа, заходя на рынок какого-либо государства, обязана соблюдать его правила. Но это большие информационные системы, с большим количеством пользователей. Сейчас размышляют о том, что надо заблокировать YouTube, при этом говорят, что смысла его блокировать нет, пока нет своего нормального аналога. Чем это закончится, когда аналог будет? Все надеются, что ничем, но мало ли, — заключил Роман Сухарь.

Крупные поисковые платформы, к примеру Google, будут стараться выполнить требования РКН, но все это будет создавать немало проблем платформам. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Перед Роскомнадзором сейчас большие задачи, не только по блокировке пиратских сайтов»

Специалисты также высказывают опасения, что при такой ускоренной борьбе с пиратами возможны перегибы, когда под блокировку будут попадать другие сайты, лишь внешне или по написанию похожие на запрещенные. Исправить ошибку будет непросто, это займет время и ресурсы. К тому же в сферу деятельности РКН сейчас входит много вопросов.

— На самом деле, перед Роскомнадзором сейчас стоят большие задачи, не только по блокировке пиратских сайтов. Речь, например, о блокировке сайтов, которые распространяют информацию о суицидах, особенно среди детей. Или блокировка сайтов, которые рекламируют продажу детям дженериков. Есть еще так называемая тема сниффинга, когда газ от зажигалок используют для вдыхания. От этого уже погибли более 600 детей! Да, закон принят, каким бы он ни был суровым, это закон. Люди, у которых появились такие полномочия, должны его эффективно исполнять, — считает депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

Данные ВЦИОМ показывают: 63% россиян считают, что для борьбы с пиратством необходимо снижать цены на легальный контент. Решать проблему только при помощи блокировки запрещенных ресурсов не вариант, пока скачивание или просмотр легальных копий не станут доступными для большинства граждан.



— Я думаю, что цены будут доступными, только если будет активная конкуренция среди производителей контента. Соответственно, надо, чтобы все работали эффективно, каждый на своем месте. Тогда легальная продукция будет доступной, — убежден Айрат Фаррахов.