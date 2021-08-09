Госслужащих намерены перевести на российские мессенджеры

Министерство цифрового развития до декабря 2021 года должно разработать нормативную базу для перевода госслужающих и работников бюджетных организаций на использование российских мессенджеров. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«Минцифры к декабрю 2021 года должно подготовить нормативную базу для перевода сотрудников госорганов и бюджетных организаций на использование единой государственной платформы поддержки рабочих коммуникаций: почта, мессенджер, сервис видео-конференц-связи (ВКС)», — приводит сообщение аппарата ТАСС.

Там считают, что это приведет к повышению популярности российских мессенджеров, почты и ВКС, а также изменит приоритетные отрасли экономики и социальной сферы.

Ранее в Минцифры разработали проект, по которому предлагается сбор биометрических данных водителей такси и каршеринга.



Ольга Плешкова