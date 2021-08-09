США ввели санкции против трех российских компаний

США вводят санкции против трех российских компаний. Они обвиняются в нарушении режима нераспространения оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии, объявил Госдепартамент через публикацию в федеральном реестре.

Ограничительные меры ввели против предприятия «Пульсар», Asia-Invest LLC и Charter Green Light Moscow.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, санкции ввели против компании из Ирака и Сирии, пишет «РИА Новости».

В июне американские власти сообщали о планах ввести новые санкции в отношении России и российских компаний. До этого вступили в силу санкции США, запрещающие американским финансовым учреждениям покупать новые российские рублевые гособлигации.



Татьяна Леухина