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Лукашенко сообщил, что «очень скоро» уйдет с поста президента Белоруссии

14:11, 09.08.2021
Лукашенко сообщил, что «очень скоро» уйдет с поста президента Белоруссии
Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что «очень скоро» уйдет с этого поста, пишет RT. Однако гадать о конкретных сроках не стоит, добавил он.

Насчет своих преемников белорусский лидер заявил, что к президентству в стране могут «вырасти» 15-20 человек.

Напомним, в ноябре 2020 года Лукашенко заявил, что при новой конституции не будет занимать должность президента Белоруссии. Он также заявлял, что отстранить его от власти может только белорусский народ, руководствуясь основным законом страны.

Референдум по новой Конституции Белоруссии Лукашенко пообещал провести не позднее февраля следующего года. Перед этим ее вынесут для ознакомления на всенародное обсуждение.

Татьяна Демина
ОбществоВласть
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