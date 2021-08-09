Еще одна финансовая пирамида в России прекратила свое существование
В России прекратила свою работу организация Frendex Europe OU (FrendeX), позиционирующая себя как «закрытый инвестиционный клуб». О закрытии сообщили основатели FrendeX, ссылаясь на решение Центрального банка.
Ранее Центробанк включил Frendex Europe OU (FrendeX) в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
«По регуляторным соображениям мы больше не можем продолжать работу в вашей стране. Просьба предоставить ваш Bitcoin кошелек для организации возврата», — говорится в сообщении.
Организаторы пирамиды обещают, что сумма возврата будет уточнена до 15 октября. После чего начнется возмещение «равными платежами».
Отметим, что офис Frendex располагается в Казани на проспекте Хусаина Ямашева, 45а.
Ранее в России закрылась пирамида Finiko. Лидер Finiko обвинения не признает, арест оспаривает, правозащитникам на условия в СИЗО не жалуется.
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