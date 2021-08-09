Слуцкий о поле «Ак Барс Арены»: «Проводятся куча мероприятий, свадеб, форумов. Они просто убили газон»

Главный тренер «Рубина» после победного матча над грозненским «Ахматом» жестко раскритиковал качество газона на домашнем стадионе «Ак Барс Арене».



«Мы били в колокола весь прошлый год. Здесь, на «Ак Барс Арене», поменяли агронома. Но если здесь будут проводиться, как здесь проводятся, куча мероприятий, свадеб, каких-то форумов, Хакамада приезжает... Они просто убили газон.

У нас сейчас три домашние игры за восемь дней, я прекрасно понимаю, что это не наш стадион, и всем в принципе абсолютно все равно, в каком состоянии поле, а у нас куча травм, куча проблем, поле едет, несмотря на август. Мы уже миллион раз просили, говорили, приезжали, прислали агронома.

Я не могу понять, почему поле у нас на базе, на котором мы тренируемся каждый божий день на протяжении нескольких месяцев, в идеальнейшем состоянии находится. Когда мы приходим сюда, у футболистов даже нет желания сюда приезжать и играть.

Наставник «Рубина» обратился к руководству Республики Татарстан обратить внимание на проблему плохого газона на стадионе. По его словам, это влияет на результат казанской команды, и из-за испорченного покрытия «Рубин» в выездных матчах набирает больше очков, чем дома.

Плохим состоянием травяного покрытия Слуцкий объяснил и многочисленные травмы в его команде.

«Когда оно [поле] едет, когда каждый эпизод ты получаешь мяч, находясь в плывущем поле... Попробуйте не получите травму. Они сейчас у нас все во льду сидят. Мы после каждой домашней игры получаем огромное количество повреждений. А еще когда ты играешь через два дня на третий… У нас ведь не было травм в предсезонную подготовку, у нас все было нормально. Потому что мы тренировались и играли на хороших качественных полях, — посетовал Леонид Слуцкий.

После трех туров российской Премьер-лиги казанский «Рубин» набрал 9 очков из 9 возможных и разделяет лидерство с петербургским «Зенитом» и московским «Динамо». Следующая игра на домашней арене состоится 10 августа. «Рубин» будет принимать польский «Ракув» в рамках Лиги конференций.

