Синоптики: прохлада придет в Татарстан в субботу

Татарстан в ближайшие дни останется под влиянием антициклона. Об этом говорится в обзоре погоды Гидрометцентра Татарстана.

По данным синоптиков, 10 и 11 августа местами в республике возможен небольшой дождь из-за близости атмосферного фронта. Ночью температура понизится до 11..17˚, в западных районах до 22˚, жара достигнет 28..33˚.

В четверг, 12 августа, осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью составит от 12 до 22˚. Днем температура воздуха повысится до 31..36˚ .

В ночь на пятницу, 13 августа, осадков не ожидается, однако днем к западным районам приблизится атмосферный фронт. Местами там пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозой. Температура воздуха ночью составят 18.. 23˚, днем от 31 до 36˚.

В субботу в республику придет холодный атмосферный фронт. Местами пройдут дожди с грозами, днем будет не выше 25..30˚ .



Ранее о возвращении жары в Татарстан предупреждал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его данным, 39—40 градусов будет достигать температура на юге России и в регионах Поволжья.



Ольга Плешкова