Россияне начали экономить на ритуальных услугах

В первом полугодии 2021 года смертность в России выросла на 16%, а совокупная выручка ритуальных агентств — лишь на 9%, сообщает «Коммерсант».



Если сравнивать со вторым полугодием 2020-го выручка ритуальных агентств сократилась на 1%.

До 2020 года средний чек при организации похорон составлял в среднем 50 тысяч рублей, но сейчас, как правило, он не превышает 30 тысяч рублей, сообщил глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов. Он считает, что граждане хотят сэкономить на погребальных услугах в связи с падением их уровня доходов.

Как отметил вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Владимир Родькин, россияне стали чаще выбирать кремацию, а она обходится примерно на 40% дешевле традиционных похорон.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане в мае 2021 года умерли 4 036 человек. Это на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года (3 928 летальных исходов).

В России в мае 2021-го умерли 162 283 человека, 12 779 из них — от коронавируса. По подсчетам Росстата, в 2 192 случаях майских смертей в стране COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но нужно проводить дополнительные исследования.

Маргарита Головатенко