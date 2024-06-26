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Мишустин поручил продлить налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки до 2028 года

09:13, 26.06.2024
Мишустин поручил продлить налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки до 2028 года
Фото: Максим Платонов

Председатель правительства России Михаил Мишустин дал поручение продлить действие льгот на воздушные перевозки внутри страны. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Льготы предполагают нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для пассажирских перевозок через аэропорты Дальневосточного федерального округа, Республики Крым и города Севастополя. Для авиаперевозок через аэропорты Московского авиационного узла действует ставка НДС в размере 10%.

Срок действия этих льгот истекает 1 января 2025 года. Продление их действия потребует внесения изменений в Налоговый кодекс.

Ранее депутаты Госдумы предложили ввести льготы для многодетных семей в отпуске. По словам автора идеи Виталия Милонова, текущие цены на авиабилеты в стране высокие, а на местных авиалиниях отсутствуют специальные предложения для путешествий таких семей.

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ЭкономикаОбщество

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