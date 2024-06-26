Мишустин поручил продлить налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки до 2028 года
Председатель правительства России Михаил Мишустин дал поручение продлить действие льгот на воздушные перевозки внутри страны. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Льготы предполагают нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для пассажирских перевозок через аэропорты Дальневосточного федерального округа, Республики Крым и города Севастополя. Для авиаперевозок через аэропорты Московского авиационного узла действует ставка НДС в размере 10%.
Срок действия этих льгот истекает 1 января 2025 года. Продление их действия потребует внесения изменений в Налоговый кодекс.
Ранее депутаты Госдумы предложили ввести льготы для многодетных семей в отпуске. По словам автора идеи Виталия Милонова, текущие цены на авиабилеты в стране высокие, а на местных авиалиниях отсутствуют специальные предложения для путешествий таких семей.
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