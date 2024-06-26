В 2023 году коллекторы взыскали через суд только 7% выплат от общего количества долгов

Фото: Реальное время

В 2023 году коллекторы взыскали через суд средства с должников более чем в 3 млн случаев. Это около 7% от общего количества находящихся у них в работе дел по возврату долгов — всего их было около 44,5 млн, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Национальной ассоциации коллекторских агентств.

Значительная часть исков подается по долгам, полученным в рамках цессии — переуступки прав требования выплаты третьим лицам. Из 3 миллионов исков на них пришлось 2,57 млн. Но в этом сегменте гораздо выше и доля судебных дел — 21,2% из всех 12,1 млн случаев по взысканию. Из почти 32,4 млн долгов, полученных по контрактам от агентов, до суда дошли лишь 1,5%, или 470 228 дел.

Управляющий директор компании коллекторской компании ПКБ Павел Михмель отмечает, что к судебной стадии коллекторы прибегают в крайних случаях, когда клиент скрывается, уклоняется от исполнения финансовых обязательств и не идет на контакт. Даже при условии, что процессы судебного взыскания быстро автоматизируются и становятся удобнее, в конечном итоге они дороже для взыскателя, так как предполагают работу с залогами, поручителями, поиск возможного имущества должника.

В конце прошлой недели в Казани организации после вмешательства прокуратуры погасили 370 млн рублей налоговой задолженности.

Разиль Самигуллин