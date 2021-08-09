Певица МакSим впервые вышла на связь после болезни

Певица МакSим впервые самостоятельно вышла на связь после болезни. Она опубликовала пост в «Инстаграме» и рассказала о своем самочувствии.

Артистка поблагодарила персонал больницы №52, который боролся за ее жизнь, а также тех, кто переживал за ее состояние. Она призналась, что ей помогла моральная поддержка.

«Когда врачи спросили меня, сколько, по моему мнению, я пролежала в коме, я сказала 2 дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца. Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения. Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью», — написала МакSим.

Она также добавила, что пока ее легкие восстанавливаются и напрягать их нельзя. Полеты на самолете ей пока запрещены.

В конце июня у нее диагностировали 75-процентное поражение легких. Артистку перевели в группу КТ–4, к которой относят COVID-пациентов с наибольшей площадью поражения легких. На прошлой неделе менеджеры артистки рассказали, что она полностью пришла в себя и находится в ясном сознании.

Сегодня певицу переведут из реанимации в обычную палату.



Ольга Плешкова