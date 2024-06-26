Липа для ФНС за 22 миллиона, или Кто «умаслил» казанского налоговика

В даче взяток за уклонение от налогов и возмещение НДС призналась хозяйка комбината по выпуску сливочного масла

Фото: Ирина Плотникова

Этим делом занимались сотрудники ФСБ и СК, обвинение по 19 эпизодам утверждал прокурор Татарстана, а в адрес главы ФНС по республике ушло частное постановление об упущениях казанских налоговиков и потерях бюджета. Занимаясь делом начальника отдела камеральных проверок ИФНС №14, следователи и опера выяснили: ряд казанских компаний годами уклонялись от уплаты НДС, используя схему с отсылкой в налоговую пустых электронных «книг покупок и продаж», и проверяющие, не читая, освобождали фирмы от НДС! Накануне в суде Казани стартовал процесс по обвинению налоговика во взятках на 22 миллиона рублей. По версии обвинения, в роли взяткодателя выступала Гюзель Сафиуллина — хозяйка маслокомбината «Акмай» и мебельного производства «Верона».

Награда от Мишустина и цена «лояльности»



В активе 38-летнего Ильнура Гилазиева не одна награда за «безупречную эффективную государственную гражданскую службу». Есть и благодарность мэра Казани, и почетная грамота, врученная в 2017-м по приказу Михаила Мишустина — на тот момент главы Федеральной налоговой службы России.

По версии следствия, уже в 2018-м главный инспектор — начальник отдела камеральных проверок ИФНС №14 преступил закон и до января 2023-го включительно поручал коррупционные транши.

Чтобы огласить все 19 эпизодов обвинения, старшему помощнику прокурора Вахитовского района Казани Динару Саетову понадобилось полтора часа. По версии обвинения, Гилазиев 5 лет получал незаконные вознаграждения от Гюзель Сафиуллиной, под контролем которой находились не меньше 13 компаний, в том числе — ООО «Альянс», «Азимут», «Агат», «Родные просторы», «Вектор», «Галактика», «Арматор», «Верона» и «Акмай». Заметим, поминаемые в деле «Альянс» и «Азимут» ликвидировали по решению ФНС еще в 2022 году.

Самый крупный эпизод коррупционного дела повествует о получении взятки в 5,2 млн рублей, самый мелкий — в 100 тысяч. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Заметим, согласно открытым источникам, в казанской «Вероне» Сафиуллина является директором и владелицей. Фирма выпускает мебель для офисов и предприятий торговли, ее выручка от продаж в 2022-м составила 417 млн рублей, а чистая прибыль 776 тысяч. Сопоставимые показатели уже в 2023-м раскрыла другая компания Сафиуллиной — ООО «Акмай», где производят сливочное масло, в том числе «Крестьянское», а еще спреды и маргарин. Компания задекларировала чистую прибыль в 1 млн рублей при выручке от продаж в 414 млн.



А в 2019—2020-м годах та же бизнес-леди являлась директором Альметьевского молкомбината, в какой-то момент ее доля в уставном капитале составляла 100%, но позже она вышла из состава учредителей. Забегая вперед, молкомбинат в Альметьевске не фигурирует ни в одном эпизоде данного уголовного дела.

Из оглашенного гособвинителем следует, что главному инспектору Гилазиеву инкриминируют получение взяток по двум основным схемам:

за помощь с уклонением от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС);

за помощь с ускорением процедуры по возмещению ранее уплаченного НДС.

Ни по одному из эпизодов Ильнур Гилазиев вину не признает. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

При этом самый мелкий по размеру незаконного вознаграждения эпизод — на 100 тысяч рублей — описан в обвинении в формате небольшой услуги со стороны госслужащего Гилазиева. В апреле 2022 года неустановленные должностные лица заблокировали доступ к системе электронного документооборота с ФНС для компании «Камапродукт», и Сафиуллина, представляя эту организацию, обратилась к гражданину налоговому начальнику с просьбой помочь. Тот запросил 100 тысяч, 28 апреля разблокировал доступ для фирмы, а 4 июля получил указанную сумму, полагают в СК и прокуратуре. По версии силовиков, передача состоялась у дома 25 на улице Петербургской, где как раз находится офис одной из фирм мадам-взяткодательницы, причем по ее поручению деньги вынес один из подчиненных, ничего не знавший о преступлении.



Самый крупный эпизод — на 5,2 млн рублей — в данном уголовном деле является первым. «Не позднее 31 мая 2018 года Сафиуллина обратилась на прием к начальнику отдела камеральных проверок Гилазиеву в связи с претензиями по уклонению от уплаты налогов в адрес фирмы «Берсут», — изложил фабулу обвинения по этому эпизоду Динар Саетов.



С его слов, женщина просила налоговика «о проявлении лояльности к этой и другим ее компаниям, включая снятие претензий по налогам, предотвращение выездных камеральных проверок и даже помощь с выявлением потенциально проблемных контрагентов! Именно тогда, по мнению гособвинителя и следователей, у Ильнура Гилазиева «возник преступный умысел, и он потребовал передачи ему ежемесячного вознаграждения в 100 тысяч рублей» за незаконные действия либо бездействие и покровительство организациям Гюзель Сафиуллиной.

По версии силовиков, часть взяток от предпринимательницы Сафиуллиной передавали двое ее подчиненных, в двух эпизодах посредник со стороны получателя остался неустановленным. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Первую сотню, согласно обвинению, начальник получил от бизнес-леди в своем служебном кабинете в здании налоговой на улице Театральной 25 июля 2018-го. Затем были встречи у офиса Сафиуллиной на Петербургской и в промзоне на Каучуковой. За раз передавали по 100—200 тысяч, иногда это делали подчиненные директора «Акмая» Ахмедов и Каримова. К середине ноября 2022-го размер коррупционных выплат составил 5,2 млн рублей — именно такая взятка вменяется предполагаемому покровителю.

Коррупционные 2,5% за обман проверяющих

Всего в этом деле одна взятка за незаконные действия и бездействие (ч. 3 ст. 290 УК), 13 взяток в крупном (п. «в» ч. 5 ст. 290) и пять — в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). И ни один из эпизодов дела уже уволенный из налоговой службы Ильнур Гилазиев не признает.

Под стражей он находится уже больше года — оперативники ФСБ задержали прямо в аэропорту Казани после прилета с семейного отдыха за границей. Вчера представитель прокуратуры предложил продлить срок ареста до 3 декабря 2024 года.

Подсудимый, конечно, был против: «Убегать, скрываться от следствия, противодействовать не собираюсь. Имею постоянное место жительства в Казани, высшее экономическое образование, семью. Сыну — 9 лет, дочери — 5», — говорил бывший ВИП-налоговик и просил перевода под домашний арест. Его адвокат Ильяс Галиуллин также просил не оставлять клиента в СИЗО. Однако с учетом тяжких обвинений судья Вахитовского суда Казани Динар Хабибуллин менять меру пресечения не стал.

Суд продлил арест обвиняемому экс-начальнику отдела ИФНС-14 до 3 декабря. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Заметим, за одну взятку в особо крупном размере, то есть свыше 1 млн рублей, Уголовный кодекс РФ предусматривает от штрафов в 3—5 млн рублей до лишения свободы на срок 8—15 лет колонии. Кроме первой, растянутой на 4 года взятки «за покровительство», арестованному предъявляют незаконное вознаграждение на 1,17 млн рублей осенью и 1,5 млн рублей в начале зимы 2021 года. А также получение 3,88 млн рублей несколькими траншами весной 2022 года.

Фабула эпизода почти на 4 млн рублей звучит так: по итогам четвертого квартала 2021 года у ряда подконтрольных Сафиуллиной организаций образовалась задолженность по уплате НДС. «Она сообщила об этом Гилазиеву и попросила помощи в уклонении от уплаты этого налога. У Гилазиева возник преступный умысел на получение незаконного вознаграждения, и он сказал Сафиуллиной, что ей необходимо будет направить по указанному им адресу электронной почты пустые электронные «книги покупок» — с целью документирования формального исполнения сделок ее компаниями, потом нужно будет представить в налоговую декларацию и тем самым уйти от уплаты НДС», — изложил версию преступления старший помощник прокурора района.

Каким образом отсутствующая информация в электронных «книгах покупок и продаж» (один из инструментов налоговой декларации) могла гарантировать отсутствие претензий со стороны налоговиков — в оглашенном обвинении не прозвучало. Неясным осталось, насколько контролировал этот процесс сам Гилазиев. Тем более в тех случаях, когда проверку проводили в других межрайонных инспекциях, ведь ИФНС-14 территориально обслуживала налогоплательщиков лишь центрального, Вахитовского района Казани.

По итогам расследования руководству управления ФНС по Татарстану было направлено частное постановление о вскрытых нарушениях в работе иных сотрудников. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным источников «Реального времени», формат отчетности с направлением «книг» ранее сам по себе вызывал у сотрудников ФНС доверие. Возможно, поэтому эти липовые документы никто и не читал. Для устранения выявленных нарушений и предотвращения таких преступлений в будущем сотрудники 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ направили «частник» в адрес руководства республиканского управления ФНС.

Возвращаясь к обвинению бывшему ВИП-сотруднику налоговой: на просьбу о помощи с неоплатой НДС он каждый раз озвучивал ценник — 2,5% от суммы товарооборота, формально проведенного организациями. И как только претензии ФНС к компаниям бизнес-леди отпадали, сообщал, какой размер наличных тянут эти проценты. В данном случае обвиняемый во взятке «начислил» к уплате 3 млн 877 тысяч рублей, и деньги были переданы в несколько траншей, считают силовики.

10% за «помощь» с возмещением НДС и мистер Икс

Еще четыре эпизода дела налоговика объединяет принципиально иная цель взяткодателя. Так, в Следкоме считают, что по итогам первого квартала 2021 года у подконтрольной Гюзель Сафиуллиной компании «Акмай» возникло право на возмещение НДС на сумму в 4 млн рублей, и 14 апреля директор фирмы сообщила об этом Гилазиеву с просьбой о содействии. Просьба подразумевала покровительство начальника, его помощь «в ускорении установленных сроков рассмотрения данного обращения, вынесении наиболее благоприятного решения, влияние на других сотрудников и попустительство по службе», считает сторона обвинения.

По версии силовиков, подсудимый сообщил предпринимательнице: сумму возмещения НДС нужно разделить среди других ее организаций, чтобы по каждой сумма не превышала 3 млн рублей — мол, только в этом случае проверкой оснований для возмещения «будет заниматься отдел Гилазиева и нарушений выявлено не будет». За услугу потребовал 10% от той части НДС, которую вернет государство, продолжил оглашение обвинения Динар Саетов. С его слов, в итоге декларации в налоговую направили от двух компаний — ООО «Арматор» (указывалась «переплата» в 2,09 млн рублей) и от поставщика масла «Акмай» (2,25 млн рублей), ну а в качестве взятки Сафиуллина в июле 2021 года передала 433 тысячи рублей.

По-своему выделяются в этом деле два последних эпизода взяток — почти 2 млн и 569 тысяч рублей соответственно. По версии СК и прокуратуры, эти суммы обвиняемый насчитал в качестве 2,5% за помощь с неуплатой НДС. В первом случае речь идет о компаниях «Верона», «Арматор», «Галактика» и «Дион» и заложенности с НДС по итогам второго квартала 2022 года. Во втором — о претензиях по НДС уже за третий квартал того же года по мебельному производству «Верона» и ООО «Дион». В обоих эпизодах говорится об отправке пустых «книг покупок», представлении деклараций и освобождении от уплаты налога на добавленную стоимость. В общем, полное совпадение с ранее озвученными эпизодами взяток по такой же схеме.

Различие появляется в описании оплаты коррупционных услуг. Так, согласно обвинению, три транша по полмиллиона и один в 250 тысяч рублей главному инспектору отдела камеральных проверок в период с сентября по октябрь 2022 года передают подчиненные Сафиуллиной — Ахмедов и Каримова. А вот за остатком в 178 млн рублей налоговик 24 января 2023-го отправляет некое неустановленное лицо, считают силовики.

В оглашенном вчера обвинении не прозвучал даже пол этого неустановленного, зато до участников заседания довели версию, что именно этому человеку Сафиуллина передала деньги в промзоне на Каучуковой, а тот, в свою очередь, вручил их Гилазиеву не позднее 25 января. Таким образом, общая сумма переданной взятки составила 1 млн 928 тысяч рублей.

На следующем заседании суд планирует перейти к допросу свидетелей. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В 19-м эпизоде дела взяткодательница отдала неустановленному лишь 322 из требуемых 569 тысяч рублей, полагают правоохранители. Причем в то же время и в том же месте, что и 178 тысяч из предпоследнего эпизода дела! По версии обвинения, не позднее 25 января неустановленный фигурант отдал налоговику и часть последней взятки. Таким образом, общий размер переданных сумм составил 22 млн 102 тысячи рублей, тогда как указанные в обвинении требования в сумме тянут на 22,4 млн.

Источники «Реального времени» полагают, что неизвестный мистер Икс в фабуле обвинения может затруднить процедуру доказывания версии силовиков и защиты от нее.

Свою позицию по каждому эпизоду Ильнур Гилазиев пообещал озвучить в финале своего допроса. На следующем заседании суд планирует перейти к допросу свидетелей.