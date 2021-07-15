Главное о коронавирусе на 15 июля: в Татарстан привезли вакцину, ВОЗ предупредила о начале новой волны
В Татарстане жертвоприношение на Курбан-байрам можно совершить онлайн
В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 51 новый случай COVID-19. Всего на 15 июля в республике зарегистрировано 23 098 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 20 662 человека, в том числе 41 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 572 человека.
- В Набережных Челнах в этом году состоится празднование Дня строителя. В прошлом году мероприятие отменяли из-за пандемии коронавируса. На майдане парка «Прибрежный» состоятся театрализованное представление и концертная программа. Хедлайнера праздника организаторы пока не называют.
- В Татарстане подтвердились пять случаев смерти от COVID-19. От инфекции скончались четыре женщины 1933, 1952, 1959 и 1968 годов рождения, один мужчина 1948 года рождения. Всего от коронавируса скончались 572 татарстанца.
- Людям с аллергией лучше всего сделать прививку «Спутником V». Об этом заявила руководитель городского центра аллергологии и иммунологии казанской клинической больницы №7 Гузель Закирова. В этом препарате нет пептидов и белковых включений. В вакцине мало компонентов, а это безопасно для аллергиков.
- В Татарстане за последние сутки прививку от коронавируса сделали 10 303 человека. По данным на 14 июля, в республике от COVID-19 провакцинирован 688 281 человек, 439 857 из которых получили вторую дозу препарата.
- Татарстан получил новую партию вакцины от коронавируса. В республику привезли 33 тыс. доз «Спутника V».
- Татарстан накануне вновь вошел в число регионов России с наименьшими темпами прироста новых случаев COVID-19 за сутки. Он составил 0,2%.
- В Татарстане жертвоприношение в праздник Курбан-байрам можно сделать онлайн. Об этом рассказал первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар Хасанов. Такой вариант предлагают мусульманам и в других регионах России.
- Людям с полинозом (сезонное заболевание, причиной которого является аллергическая реакция на пыльцу) следует отложить вакцинацию от коронавируса до начала октября — до периода ремиссии, так как сейчас идет третья волна цветения растений. Об этом сообщила руководитель городского центра аллергологии и иммунологии ГКБ №7 Казани Гузель Закирова.
Больше половины российских бизнесменов в ожидании нового локдауна
За последние сутки в России выявили 25 293 новых случая коронавируса, выздоровели 21 493 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 882 295 человек, а выздоровевших — до 5 278 976 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 791 россиянина. За весь период в России от коронавируса умерли 146 069 человек.
За последние сутки в России проведено более 600 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается 1 212 129 человек.
- Работодатели некоторых сфер будут отстранять работников без сохранения зарплаты, если последние откажутся делать прививку от коронавируса и при этом не имеют документально подтвержденных медицинских противопоказаний. Об этом заявили в Роструде. Это предусмотрено статьей 76 Трудового кодекса. Согласно ей, обоснованием для прививки могут стать нормативно-правовые акты.
- Гостиницы и отели на Кубани не вправе выселять туристов, которые подписали добровольное согласие на вакцинацию от коронавируса, но не сделали прививку. Им грозит штраф до 30 тысяч рублей.
- В России новый всплеск заболеваемости COVID-19 может наступить в середине — конце сентября. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Сейчас в стране распространяется штамм дельта-плюс и он более заразный по сравнению с исходником. В связи с этим в сентябре, когда во всем «провакцинированном мире» заболеваемость пойдет на спад, в России может наступить новый пик.
- С 24 июля Россия возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией. Об этом сообщает оперштаб. Также РФ увеличивает число рейсов с Австрией, Бельгией, Болгарией, Венгрией, Грецией, Ливаном, Хорватией, Эфиопией. А зарубежные полеты возобновляются из международных аэропортов Архангельска, Новокузнецка и Орска.
- В Москве вопрос введения обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий граждан планируют решить с помощью онлайн-голосования. Его планируется провести 29—30 июля. Ожидается, что в голосовании примут участие около 100 тысяч жителей Москвы.
- Более половины российских бизнесменов (51,5%) ждут повторного локдауна из-за COVID-19, 62,3% опрошенных уже подготовились к такому развитию событий. При этом только 28% предпринимателей смогут работать дистанционно без потерь для бизнеса несколько месяцев, 23,5% — бессрочно, 21% — только несколько недель. 9% респондентов считают, что их бизнес выдержит около полугода локдауна. Не справится с ним вообще 18% предпринимателей.
- Вакцинацию детей и подростков от коронавируса следует проводить только с согласия родителей. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.
- От COVID-19 привились более 28,6 млн россиян. Темпы вакцинации в каждом регионе разные, заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова.
- В Ямало-Ненецком округе продлили до 30 сентября режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии COVID-19. Сохраняются рекомендованная самоизоляция для граждан из групп риска и лиц старше 65 лет, ограничения на посещение общественных мест и проведение массовых мероприятий. Предприятия общепита могут работать с 6.00 до 23.00.
- Руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская заявила, что случай заражения сразу двумя штаммами COVID-19 в России выявили еще в прошлом году у пожилой женщины.
- В Москве прокуратура добилась возбуждения уголовного дела по факту внесения поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 на портал госуслуг. Об этом сообщила руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.
- Шереметьевский профсоюз летного состава обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой допустить в РФ иностранные вакцины от коронавируса, поскольку для выполнения международных рейсов летному составу приходится постоянно сдавать ПЦР-тесты даже после прививок российскими препаратами.
- Пациент с коронавирусом может полностью восстановиться после искусственной вентиляции легких (ИВЛ) за два-три месяца, даже если находился в крайне тяжелом состоянии, сообщил врач-анестезиолог-реаниматолог, профессор кафедры пульмонологии ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» (Сеченовский университет) Минздрава России Андрей Ярошецкий.
ВОЗ предупредила о новой волне COVID-19
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 188 365 518 человек, 4 058 233 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 947 230). На второй строчке — Индия (30 987 880), на третьей — Бразилия (19 209 729). По данным ВОЗ, Россия вышла на четвертое место по количеству заболеваний по коронавирусу, обогнав Францию. Данные разнятся с информацией университета, согласно которой на четвертой строке находится Франция (5 884 395), а на пятой — Россия (5 785 542). Напомним, что данные университета отстают от данных российского оперштаба.
Больше всего смертей зафиксировано в США (608 115). За ними следуют Бразилия (537 394), Индия (411 989), Мексика (235 507), Перу (194 752) и Великобритания (128 797).
- В Дании начали приглашать на вакцинацию против коронавируса подростков 12 — 15 лет. Причем 15-летние получат сообщение о прививке сами, в случае 12—14-летних получателями будут родители.
- Во Франции сразу в нескольких городах прошли акции протеста против введения обязательных санитарных пропусков для посещения кафе и ресторанов.
« LIBERTÉ ! »— Clément Lanot (@ClementLanot) July 14, 2021
Plusieurs milliers de manifestants contre le #PassSanitaire et le #VaccinObligatoire défilent à Paris.
Présence de très nombreux #GiletsJaunes.
Le cortège est largement encadré par les CRS. pic.twitter.com/UCediiU8ym
- В Латвии вакцинация от коронавируса станет обязательной для медиков, социальных работников и для работающих в сфере образования. При этом у работодателей с 1 октября будет право увольнять работников этих учреждений, не получивших ковид-сертификат.
- Из-за пандемии коронавируса в прошлом году плановую иммунизацию от основных болезней не прошли 23 млн детей. Это ставит под угрозу их здоровье. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвали мировое сообщество уделить первостепенное внимание восстановлению подорванных пандемией коронавируса регулярных детских прививочных кампаний в целях защиты от таких болезней, как корь, полиомиелит, дифтерия, столбняк и коклюш.
- Сейчас мир находится на начальном этапе новой волны пандемии COVID-19. Об этом предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, одним из главных факторов нынешнего роста заболеваемости стал дельта-штамм. Также это связано с возросшими социальными контактами и мобильностью, а также непоследовательным применением проверенных мер в области здравоохранения и социальных мер.
- Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии приняло решение снизить минимальный разрешенный возраст применения вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna до 12 лет. Ранее аналогичное разрешение получила вакцина американской компании Pfizer.
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