Врач казанской больницы назвала лучшую вакцину от COVID-19 для аллергиков

Людям с аллергией лучше всего сделать прививку «Спутником V». Об этом заявила руководитель Городского центра аллергологии и иммунологии казанской клинической больницы №7 Гузель Закирова в ходе прямого эфира по вопросам вакцинации.

В этом препарате нет пептидов и белковых включений. В вакцине мало компонентов, это безопасно для аллергиков, отметила специалист.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее Закирова посоветовала людям с поллинозом (сезонное заболевание, причиной которого является аллергическая реакция на пыльцу) отложить вакцинацию от коронавируса до начала октября — до периода ремиссии, так как сейчас идет третья волна цветения растений.



Татьяна Леухина