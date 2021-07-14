Врач казанской больницы назвала лучшую вакцину от COVID-19 для аллергиков
Людям с аллергией лучше всего сделать прививку «Спутником V». Об этом заявила руководитель Городского центра аллергологии и иммунологии казанской клинической больницы №7 Гузель Закирова в ходе прямого эфира по вопросам вакцинации.
В этом препарате нет пептидов и белковых включений. В вакцине мало компонентов, это безопасно для аллергиков, отметила специалист.
Ранее Закирова посоветовала людям с поллинозом (сезонное заболевание, причиной которого является аллергическая реакция на пыльцу) отложить вакцинацию от коронавируса до начала октября — до периода ремиссии, так как сейчас идет третья волна цветения растений.
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