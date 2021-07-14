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В Набережных Челнах будут отмечать День строителя

20:11, 14.07.2021
В Набережных Челнах будут отмечать День строителя
Фото: wikimedia.org

В Набережных Челнах 6 августа состоится празднования Дня строителя. В прошлом году мероприятие отменяли из-за пандемии коронавируса.

Фото: pixabay.com

По традиции праздник начнется с возложения цветов к памятнику легендарному Евгению Батенчуку в поселке ГЭС. На майдане парка «Прибрежный» состоится театрализованное представление и концертная программа. Хедлайнера праздника организаторы пока не называют, пишут «Челнинские известия».

В 2019 году на Дне строителя в Челнах выступали группа «Хор Турецкого» и хип-хоп исполнитель Feduk.

Татьяна Леухина
ОбществоКультура Татарстан
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