В Набережных Челнах будут отмечать День строителя

В Набережных Челнах 6 августа состоится празднования Дня строителя. В прошлом году мероприятие отменяли из-за пандемии коронавируса.

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По традиции праздник начнется с возложения цветов к памятнику легендарному Евгению Батенчуку в поселке ГЭС. На майдане парка «Прибрежный» состоится театрализованное представление и концертная программа. Хедлайнера праздника организаторы пока не называют, пишут «Челнинские известия».



В 2019 году на Дне строителя в Челнах выступали группа «Хор Турецкого» и хип-хоп исполнитель Feduk.

Татьяна Леухина