В ВОЗ заявили, что мир находится в начале новой волны COVID-19

Сейчас мир находится на начальном этапе новой волны пандемии COVID-19. Об этом предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он отметил, что в мире на минувшей неделе выросла заболеваемость, а также смертность от коронавируса. При этом число летальных исходов выросло впервые после продолжавшегося на протяжении 10 предыдущих недель снижения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Гебрейесус заявил, что одним из главных факторов нынешнего роста заболеваемости стал штамм «дельта». Также это связано с возросшими социальными контактами и мобильностью, а также непоследовательным применением проверенных мер в области здравоохранения и социальных мер, передает ТАСС.

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом нового типа заразилось 187 798 855 человек, 4 048 903 человека умерли.

