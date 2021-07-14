В ВОЗ заявили, что мир находится в начале новой волны COVID-19
Сейчас мир находится на начальном этапе новой волны пандемии COVID-19. Об этом предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Он отметил, что в мире на минувшей неделе выросла заболеваемость, а также смертность от коронавируса. При этом число летальных исходов выросло впервые после продолжавшегося на протяжении 10 предыдущих недель снижения.
Гебрейесус заявил, что одним из главных факторов нынешнего роста заболеваемости стал штамм «дельта». Также это связано с возросшими социальными контактами и мобильностью, а также непоследовательным применением проверенных мер в области здравоохранения и социальных мер, передает ТАСС.
По данным университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом нового типа заразилось 187 798 855 человек, 4 048 903 человека умерли.
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