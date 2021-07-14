Людям с аллергией на пыльцу рекомендовали не делать прививку от COVID-19 до осени
Людям с полинозом (сезонное заболевание, причиной которого является аллергическая реакция на пыльцу) должны отложить вакцинацию от коронавируса до начала октября — до периода ремиссии, так как сейчас идет третья волна цветения растений. Об этом сообщила руководитель городского центра аллергологии и иммунологии ГКБ №7 Казани Гузель Закирова.
Она добавила, что основаниями для медотвода при вакцинации являются иммунодефицитные состояния, анафилактический шок, тяжелые реакции на лекарственные препараты в анамнезе или тяжелый ответ на первую дозу конкретный вакцины, в том числе температура 40 градусов и судороги. Вторую дозу в этом случае вводить не будут, добавила Закирова.
Ранее специалисты заявили, что аллергия на некоторые продукты, пыльцу или пыль не станет поводом для отказа от вакцинации. По данным специалистов, российские вакцины от COVID-19 не вызывают аллергических реакций, поскольку их компоненты «не перекрещиваются» с возможными аллергенами.ОбществоМедицина Татарстан
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