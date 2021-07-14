Людям с аллергией на пыльцу рекомендовали не делать прививку от COVID-19 до осени

Фото: Максим Платонов (архив)

Людям с полинозом (сезонное заболевание, причиной которого является аллергическая реакция на пыльцу) должны отложить вакцинацию от коронавируса до начала октября — до периода ремиссии, так как сейчас идет третья волна цветения растений. Об этом сообщила руководитель городского центра аллергологии и иммунологии ГКБ №7 Казани Гузель Закирова.

Она добавила, что основаниями для медотвода при вакцинации являются иммунодефицитные состояния, анафилактический шок, тяжелые реакции на лекарственные препараты в анамнезе или тяжелый ответ на первую дозу конкретный вакцины, в том числе температура 40 градусов и судороги. Вторую дозу в этом случае вводить не будут, добавила Закирова.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее специалисты заявили, что аллергия на некоторые продукты, пыльцу или пыль не станет поводом для отказа от вакцинации. По данным специалистов, российские вакцины от COVID-19 не вызывают аллергических реакций, поскольку их компоненты «не перекрещиваются» с возможными аллергенами.