Отели Кубани не будут выселять туристов, не сделавших прививку от COVID-19, в течение трех дней

Фото: ru.wikipedia.org / Катерина Ровенская

Гостиницы и отели на Кубани не вправе выселять туристов, которые подписали добровольное согласие на вакцинацию от коронавируса, но не сделали прививку. Им грозит штраф.

Как объяснили в оперштабе Краснодарского края, ответственность за несоблюдение условия подписанного согласия лежит на туристе. Нарушение подпадает под ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Гостю может грозить штраф до 30 тысяч рублей, передает ТАСС.

Фото: wikipedia.org

В июне власти Краснодарского края объявили, что закроют с 1 августа все курорты для непривитых от коронавируса граждан. Спустя время вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что требования о вакцинации от коронавируса для желающих посетить Краснодарский край скорректируют, невакцинированные россияне смогут привиться в регионе по месту отдыха в течение трех дней.

В АТОР ранее уже спрогнозировали снижение количества туристов в связи с введенными ограничительными мерами в регионе.



Татьяна Леухина