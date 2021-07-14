В Татарстане зарегистрировали пять случаев смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердились пять случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
От инфекции скончались: четыре женщины 1933, 1952, 1959 и 1968 годов рождения, один мужчина 1948 года рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
За весь период пандемии COVID-19 в Татарстане зарегистрировано 572 случая смерти от коронавируса.
В республике за минувшие сутки коронавирус выявили у 47 человек. Всего в Татарстане на сегодняшний день зарегистрировано 23 047 случаев COVID-19.ОбществоМедицина Татарстан
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