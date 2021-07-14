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В Татарстане зарегистрировали пять случаев смерти от COVID-19

19:26, 14.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Татарстане зарегистрировали пять случаев смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердились пять случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

От инфекции скончались: четыре женщины 1933, 1952, 1959 и 1968 годов рождения, один мужчина 1948 года рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)


Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

За весь период пандемии COVID-19 в Татарстане зарегистрировано 572 случая смерти от коронавируса.

В республике за минувшие сутки коронавирус выявили у 47 человек. Всего в Татарстане на сегодняшний день зарегистрировано 23 047 случаев COVID-19.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:06
    А сколько сегодня умерло от туберкулеза, гепатита и инфаркта?
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