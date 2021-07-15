Роструд уточнил правила отстранения от работы сотрудников, непривитых от COVID-19

Работодатели некоторых сфер будут отстранять работников без сохранения зарплаты, если последние откажутся делать прививку от коронавируса и при этом не имеют документально подтвержденных медицинских противопоказаний, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо ведомства в ассоциацию НК «Объединение корпоративных юристов».



В письме сказано, что это предусмотрено статьей 76 Трудового кодекса. Согласно ей, обоснованием для прививки могут стать нормативно-правовые акты.

Например, закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» предполагает возможность отстранения от работы в случае отказа от профилактических прививок, если ее выполнение связано с высоким риском заражения инфекцией.

В письме указано, что вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям. Так, она становится обязательной в случае вынесения постановления о проведении вакцинации отдельных категорий граждан главсанврачом региона.

Фото: realnoevremya.ru

Вопрос введения обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий граждан в Москве планируют решить с помощью онлайн-голосования. Голосование планируется провести 29—30 июля. Напомним, в середине июня власти Москвы ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников сферы услуг. На прошлой неделе мэр города Сергей Собянин сообщил, что наблюдается стабилизация ситуации и небольшое снижение заболеваемости — столица преодолела пиковые значения по COVID-19.

Обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан накануне ввели в Пермском крае. Прививки необходимо сделать работникам салонов красоты, бань, бассейнов, фитнес-клубов, косметических и массажных салонов, оздоровительных и спортивных комплексов, общепита, транспортных предприятий и т.д.

Маргарита Головатенко