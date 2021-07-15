В Татарстане жертвоприношение на Курбан-байрам можно принести дистанционно из-за пандемии

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане жертвоприношение в праздник Курбан-байрам можно «сделать» онлайн. Об этом рассказал первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар Хасанов.

В праздник обряд жертвоприношения можно совершить «дистанционно, по заказу, воспользовавшись услугой доставки на дом», пояснил он.

Такой вариант предлагают мусульманам и в других регионах России. Муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман (ДУМ) РФ Альбир Крганов рассказал, что человек может выбрать по онлайну животное, заплатить за него. После жертвоприношения ему вернут мясо.

Фото: Ринат Назметдинов

Он добавил, что на бойнях, где совершается жертвоприношение, «более трепетное отношение к животным», передает «РИА Новости».



«Реальное время» подробно рассказывало, как пройдет Курбан-байрам в Татарстане и российских регионах.