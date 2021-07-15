В Татарстане жертвоприношение на Курбан-байрам можно принести дистанционно из-за пандемии
В Татарстане жертвоприношение в праздник Курбан-байрам можно «сделать» онлайн. Об этом рассказал первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар Хасанов.
В праздник обряд жертвоприношения можно совершить «дистанционно, по заказу, воспользовавшись услугой доставки на дом», пояснил он.
Такой вариант предлагают мусульманам и в других регионах России. Муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман (ДУМ) РФ Альбир Крганов рассказал, что человек может выбрать по онлайну животное, заплатить за него. После жертвоприношения ему вернут мясо.
Он добавил, что на бойнях, где совершается жертвоприношение, «более трепетное отношение к животным», передает «РИА Новости».
«Реальное время» подробно рассказывало, как пройдет Курбан-байрам в Татарстане и российских регионах.Общество Татарстан
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