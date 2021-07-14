В Татарстане за сутки прививку от коронавируса сделали 10 303 человека

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за последние сутки прививку от коронавируса сделали 10 303 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РТ.

Всего на сегодняшний день в республике от COVID-19 провакцинирован 688 281 человек, 439 857 из которых получили вторую дозу препарата.

В Татарстан поступила новая партия вакцины от коронавируса. В республику привезли 33 тыс. доз «Спутника V».

В понедельник замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков рассказал, что в Татарстане использовано свыше 90% доставленных доз препарата от COVID-19.

Татьяна Демина