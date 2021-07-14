Инфекционист предупредил о новом всплеске заболеваемости COVID-19 в России осенью
В России новый всплеск заболеваемости COVID-19 может наступить в середине-конце сентября. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Сейчас в стране распространяется штамм дельта-плюс, более заразный по сравнению с исходником. При этом люди не стремятся вакцинироваться, чтобы защитить себя и своих близких, и забывают о рисках, которые несет COVID-19.
В связи с этим в сентябре, когда во всем «провакцинированном мире» заболеваемость пойдет на спад, в России может наступить новый пик, передает «РИА Новости». Тимаков обратил внимание на то, что в нашей стране от коронавируса в сутки умирает более 700 человек. В других странах при такой же заболеваемости этот показатель всего десять-пятнадцать человек.
Сегодня генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир находится на начальном этапе новой волны пандемии коронавируса.
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