Инфекционист предупредил о новом всплеске заболеваемости COVID-19 в России осенью

В России новый всплеск заболеваемости COVID-19 может наступить в середине-конце сентября. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Сейчас в стране распространяется штамм дельта-плюс, более заразный по сравнению с исходником. При этом люди не стремятся вакцинироваться, чтобы защитить себя и своих близких, и забывают о рисках, которые несет COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В связи с этим в сентябре, когда во всем «провакцинированном мире» заболеваемость пойдет на спад, в России может наступить новый пик, передает «РИА Новости». Тимаков обратил внимание на то, что в нашей стране от коронавируса в сутки умирает более 700 человек. В других странах при такой же заболеваемости этот показатель всего десять-пятнадцать человек.

Сегодня генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир находится на начальном этапе новой волны пандемии коронавируса.

Татьяна Леухина